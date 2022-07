Dopo le recenti annessioni di studi interessanti come Bungie ed Heaven, sembra che il lavoro in casa Sony non sia finito. Con un annuncio a sorpresa, infatti, l’azienda giapponese ha fatto un passo interessante verso nuovi orizzonti. Sony Interactive Entertainment, infatti, acquisirà la piattaforma di eSport Repeat.gg sotto la divisione PlayStation, come annunciato dalla società stessa.

Foto Playstation

Repeat.gg ospita tornei di classifica e tiene traccia delle prestazioni dei giocatori, consentendo loro di partecipare alle competizioni senza dover essere online allo stesso tempo. La piattaforma ha ospitato oltre 100.000 tornei con oltre 2,3 milioni di partecipanti. “In PlayStation, il nostro punto di vista sugli eSport è sempre stato quello di abbattere le barriere per consentire ai giocatori di competere a tutti i livelli”, ha detto a GamesIndustry.biz il vicepresidente del global competitive game di Sony, Steven Roberts.

“Insieme al talentuoso team di Repeat.gg, siamo entusiasti di esplorare più modi in cui i giocatori possono impegnarsi in giochi competitivi ed espandere l’ampiezza delle nostre offerte di eSport. Questo è solo l’inizio del nostro viaggio e non vediamo l’ora di condividere altri aggiornamenti con la nostra community in futuro”. Il CEO di Repeat.gg Aaron Fletcher ha aggiunto: “Repeat.gg è stato progettato per attuare nuove tipologie di torneo che siano facilmente accessibili e applicabili ai giocatori. Siamo entusiasti di entrare a far parte del team di PlayStation e lavorare insieme per migliorare la varietà di esperienze di torneo alle quali i giocatori possono prendere parte, indipendentemente dal loro livello di abilità”.

Nonostante l’accordo con Sony, Repeat.gg, tuttavia, continuerà a presentare giochi su piattaforme al di fuori dell’ecosistema PlayStation, incluse altre console, PC e dispositivi mobili. Con il sempre crescente mercato degli eSports, la mossa dell’azienda nipponica potrebbe rivelarsi interessante anche in chiave di ulteriori acquisizioni future. Inoltre, grazie ai nuovi abbonamenti al PS Plus, che includono titoli come Stray e Marvel’s Avengers, Sony sembra puntare ad offrire sempre più alternative ai giocatori.