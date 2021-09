Battlefield Mobile: ecco le prime immagini del nuovo FPS

Qualche mese fa, ancora prima di conoscere i primi dettagli ufficiali sul nuovo Battlefield 2042, DICE annunciò di essere al lavoro su più di un gioco della propria saga FPS. Tra queste nuove produzioni è stato menzionato anche un gioco per dispositivi mobile di cui, fino ad oggi, ne sapevamo ancora troppo poco. Di recente però, sono apparse online le prime informazioni su Battlefield Mobile, accompagnate da alcuni screenshot che ci mostrano i primi scorci del gioco.

Le immagini sono state pubblicate in rete dal profilo Twitter MW2 OG, uno degli utenti sempre molto attivi a riportare le novità più calde su Call of Duty e per il genere FPS. Da quel che possiamo vedere, il titolo sembra già ad un buon punto e oltre a darci un primo sguardo sul lato grafico e tecnico è possibile scoprire alcune informazioni più generali sul gioco. Come da tradizione per la serie, anche Battlefield Mobile proporrà grandi battaglie in ambientazioni in larga scala, ma non solo.

Come viene sottolineato in una di queste slide emerse in rete, queste mappe saranno ampiamente distruttibili con intere città ed edifici che potranno essere frantumati. I giocatori saranno anche lieti di sapere che ci saranno svariate classi uniche con eroi esclusivi, oltre a un gameplay che sembra essere tarato sulla competizione. A tutto questo verrà aggiunto anche un ampio arsenale di bocche da fuoco da sfruttare nelle varie situazioni di gioco.

First screenshots & info for upcoming Battlefield mobile game. Serious Battlefield 3 feels. Not a fan of mobile games but it does look cool pic.twitter.com/Il6arWXeLJ — MW2 OG (@TheMW2Ghost) September 3, 2021

Di Battlefield Mobile per ora questo è tutto quello che sappiamo ma, non essendo informazioni uscite direttamente da DICE o Electronic Arts, non sappiamo a quando risalgono questi screenshots emersi in rete. Non ci resta che attendere prossime comunicazioni da parte del team di sviluppo, magari accompagnate anche dal periodo di uscita del titolo che, per il momento, resta atteso per un generico 2022.