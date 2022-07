Dopo anni di attesa, finalmente Bayonetta 3 ha una data di uscita ufficiale. Il titolo, sviluppato da PlatinumGames è stato atteso a lungo dai giocatori e sarà lanciato nel corso di quest’anno. Tuttavia, gli appassionati della serie sapranno che i contenuti del gioco non sono destinati a qualsiasi tipo di utente e possono creare situazioni imbarazzanti. Per questo motivo, con un tweet sul proprio account ufficiale, gli sviluppatori hanno rassicurato i giocatori. Il titolo avrà, infatti, una modalità chiamata Naive Angel (Angelo Ingenuo) per garantire contenuti adatti a tutti.

Bayonetta 3 è un altro dei titoli previsti prossimamente su Switch

“Attivandola potrete giocare comodamente in salotto senza preoccuparvi di cosa appare sullo schermo… o almeno crediamo”, sono le parole degli sviluppatori all’interno del tweet. PlatinumGames ha, infatti, condiviso che il prossimo sequel includerà una modalità Naive Angel opzionale che i giocatori possono attivare per mantenere l’aspetto di Bayonetta più modesto durante il gioco. Naturalmente, i giocatori possono anche mantenere questa modalità disattivata se desiderano godersi l’aspetto suggestivo di Bayonetta 3 come sempre.

L’annuncio della release date di Bayonetta 3 è arrivato nel corso della giornata odierna, tramite i social network ufficiali di Nintendo. Il gioco sarà disponibile in autunno e più precisamente dal 28 ottobre 2022. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale contenente animazioni e scene di gameplay, che dimostrano come ancora una volta il franchise sia rimasto fedele alla sua natura di hack ‘n’ slash che ha fatto la fortuna della serie Bayonetta.

Oltre al nuovo trailer e alla data di uscita, Nintendo ha annunciato anche l’uscita di un’edizione speciale del gioco. Chiamata ufficialmente Bayonetta 3 – Trinity Masquerade Edition, questa speciale versione debutterà il giorno di lancio, appunto il 28 ottobre 2022, e includerà un art-book di 200 pagine e tre cover alternative. Il tutto in una confezione a tema, che potrete consultare nel nostro articolo relativo all’annuncio ufficiale del titolo.