Dopo God of War Ragnarok, anche Bayonetta 3 ha ottenuto la sua data di uscita. Sembrava quasi impossibile, ma alla fine è successo: il gioco di casa PlatinumGames, dopo anni di spasmodica attesa, è riuscito finalmente ad avere una release date vera e propria. Esattamente come previsto, il titolo arriverà quest’anno, senza ulteriori ritardi sulla tabella di marcia.

Andiamo con ordine: l’annuncio della release date di Bayonetta 3 è arrivato nel corso della giornata odierna, tramite i social network ufficiali di Nintendo. Il gioco sarà disponibile in autunno e più precisamente dal 28 ottobre 2022. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale. Il filmato contiene animazioni e scene di gameplay, che dimostrano come ancora una volta il franchise sia rimasto fedele alla sua natura di hack ‘n’ slash duro e puro.

Le novità non finiscono qui. Oltre al nuovo trailer e alla data di uscita, Nintendo ha annunciato anche l’uscita di un’edizione speciale del gioco. Chiamata ufficialmente Bayonetta 3 – Trinity Masquerade Edition, questa speciale versione debutterà il giorno di lancio, appunto il 28 ottobre 2022 e includerà un art-book di 200 pagine e tre cover alternative. Il tutto in una confezione a tema, che potete scoprire grazie alla foto che trovate subito qui in basso.

This special Trinity Masquerade Edition of #Bayonetta3 also dances its way onto #NintendoSwitch on 28/10! It features a 200-page artbook, as well as three special game sleeves which combine to form a panoramic artwork. pic.twitter.com/uDpTMOkHJP — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 13, 2022

Infine, sempre a margine dell’annuncio della data di uscita del gioco, Nintendo ha comunicato che verrà pubblicata l’edizione fisica del primo Bayonetta. Il gioco debuttò su Nintendo Switch diversi anni fa, ma esclusivamente in versione digitale e venduto insieme all’edizione del secondo capitolo, che da Wii U approdò sulla console ibrida. Al momento però non ci sono comunicazioni in merito alla data di uscita, ma il colosso nipponico ha anticipato che sarà disponibile a partire dall’autunno di quest’anno, anche se difficilmente il gioco verrà pubblicato lo stesso giorno del terzo capitolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.