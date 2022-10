Nella giornata di ieri, Hellena Taylor, doppiatrice della protagonista nella serie, ha spiegato il motivo della sua assenza da Bayonetta 3 (che potete prenotare su Amazon). Al video in cui l’attrice accusava pesantemente Platinum Games per un’offerta economica ritenuta offensiva dalla donna, ha prontamente risposto Hideki Kamiya, game director del titolo. Le parole del regista, tuttavia, sono state altrettanto pesanti e lo hanno portato ad un blocco temporaneo imposto da Twitter.

Sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all I can tell now.

By the way, BEWARE OF MY RULES.

