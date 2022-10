Come abbiamo appreso qualche settimana fa, Hellena Taylor non sarà più la voce della protagonista in Bayonetta 3. Al suo posto, è stata selezionata Jennifer Hale. Tuttavia, fino ad oggi, non era stata fornita alcuna motivazione ufficiale relativa a questo cambio di rotta se non dei generici “impegni lavorativi” che avrebbero impedito alla doppiatrice di ricoprire il suo ruolo. Adesso, però, è la stessa attrice a rompere il silenzio e svelare la verità dietro questa scelta.

Hellena Taylor, tramite un video dalla durata di circa due minuti diffuso sul suo account di Twitter, ha infatti spiegato che dietro la sua rinuncia al ruolo in Bayonetta 3 ci sarebbero motivazioni ben più serie. Alla base di questa scelta, infatti, ci sarebbe infatti una offerta percepita dall’attrice come piuttosto offensiva. Come affermato dalla doppiatrice nel video, infatti, gli sviluppatori le avrebbero offerto un totale di 4.000 dollari per l’intero gioco di Nintendo.

Come si può percepire dalle parole piuttosto avvelenate di Hellena Taylor, questa proposta sarebbe offensiva per tutto il suo percorso da artista. La serie ha, infatti, fatturato milioni di dollari e, dato il suo percorso di formazioni e bagaglio di esperienze, il compenso proposto sarebbe assolutamente inaccettabile. Taylor, inoltre, afferma di non aver avanzato pretese irrealizzabili per prendere parte a Bayonetta 3 (che potete trovare su Amazon). Pur non fornendo la cifra da lei richiesta, la doppiatrice si limita a far notare di quanto questa fosse congrua a tutto il tempo dedicato, appunto, alla sua formazione e alla serie in generale.

Infine, al termine del video, la doppiatrice fa una vera e propria chiamata alle armi, invitando i fan a boicottare Bayonetta 3. Piuttosto che spendere i propri soldi nell’acquisto del gioco, infatti, Taylor invita i giocatori a prendere la stessa cifra e donarla ad un ente di beneficienza di loro scelta. Non sappiamo se questa azione avrà conseguenze per lei o per lo studio dal momento che, come afferma la stessa attrice, la proposta ricevuta era immorale ma totalmente legale.