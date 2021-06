Bayonetta 3: il director si dice infastidito dalle speculazioni

Nintendo è stato il protagonista della giornata di ieri, l’ultima dell’E3 2021. L’azienda nipponica ha fatto certamente discutere vietando il co-streaming dello show con Twitch che ha dichiarato di non trasmetterlo per principio sul canale ufficiale twitch gaming. Insomma, tutto ciò a pochi minuti dall’inizio di tutto cosa che ha fatto certamente imbestialire il pubblico. In più, diciamo che il Nintendo Direct non è stato certamente dei migliori riuscendo in qualche modo a “salvarsi in calcio d’angolo” con la presentazione del primo vero gameplay del sequel di Breath of the Wild in uscita il prossimo anno. Tra le grandi assenze bisogna assolutamente segnalare Bayonetta 3.

Il terzo capitolo con protagonista la femme fatale dei videogiochi per eccellenza era sicuramente uno dei titoli più attesi visto che da ormai quattro anni non si è saputo più nulla. In merito è intervenuto il direct di Bayonetta 3, Hideki Kamiya il quale si è “sfogato” contro i fan e le speculazioni in generale.

Il creatore non ha usato mezzi termini con coloro che speculano. “Capisco perché la gente dica < > oppure < >. Commenti avventati come < >, etc. Non sono altro che fastidiosi sprechi di tempo.” Su Twitter non sono mancati gli insulti ad alcuni utenti, che ovviamente non vi riporteremo, ma vi assicuriamo che Kamiya si è infastidito molto da questo ribadendo, per l’ennesima volta, che lo sviluppo sta procedendo bene.

Ci fidiamo ovviamente del director, ma saltare per il terzo anno consecutivo l’E3 non è certamente rassicurante. Siamo consapevoli che la pandemia ha rallentato inevitabilmente tutti i lavori, non solo per Bayonetta quindi sarà meglio aspettare e vedere se durante i prossimi Nintendo Direct si farà, finalmente, vedere in via ufficiale.