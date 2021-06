The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: trailer e periodo di lancio

Finalmente ci siamo! È stato mostrato in tutta la sua magnificenza The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Un annuncio attesissimo dai fan della storica IP Nintendo, che non vedono (e non vediamo) l’ora di giocare. D’altronde, il titolo del 2017 è stato un vero e proprio capolavoro, innovatore della formula open-world. Come se non bastasse, Nintendo ha confermato che Breath of the Wild 2 uscirà nel 2022!

Nei primi frame del trailer è stato possibile vedere i cieli di Hyrule, e diverse scene che chiunque abbia finito il predecessore saprà bene cosa significhino. Ovviamente, non vi anticipiamo nulla per evitare spoiler indesiderati. Vi consigliamo di visionare l’incredibile trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, disponibile in calce alla news.

