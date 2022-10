Dopo mesi di rumours relativi alla voce della protagonista di Bayonetta 3, finalmente abbiamo una risposta definitiva. Nell’ultimo periodo, infatti, si è parlato insistentemente di un possibile abbandono di Hellena Taylor che ha doppiato il personaggio di Bayonetta nei primi due capitoli della serie omonima. Oggi, grazie a Game Informer, abbiamo la conferma di queste voci.

Hellena Taylor, infatti, ha deciso di ritirarsi dal ruolo della protagonista in Bayonetta 3, anche se le motivazioni non sono state approfondite. La notizia era già emersa lo scorso settembre dopo alcune dichiarazioni della stessa doppiatrice. La donna, infatti, ha accennato l’ipotesi di abbandonare il ruolo ma, a causa di accordi con gli sviluppatori, non ha potuto parlarne apertamente fino ad ora. A confermarlo sono gli stessi sviluppatori che spiegano anche alcune delle motivazioni dietro questa scelta.

Secondo Platinum Games, infatti, la concomitanza di diverse situazioni sovrapposte hanno reso difficile per Hellena Taylor proseguire nel suo impegno con la serie. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno tenuto diversi provini per trovare la sostituta perfetta. Lo studio, inoltre, è consapevole delle preoccupazioni che possono arrivare dai fan e dal rischio nel modificare la voce di un personaggio tanto importante in Bayonetta 3 (potete preordinarlo su Amazon per Nintendo Switch). La nuova voce, inoltre, dovrà confrontarsi anche con l’inedita modalità family friendly che sarà introdotta da questo nuovo capitolo della serie.

Tuttavia, Platinum Games ha rassicurato i fan, affermando che il ruolo è stato assegnato a Jennifer Hale. La nuova doppiatrice, infatti, ha realizzato una performance che ha saputo impressionare gli autori di Bayonetta 3. Secondo gli sviluppatori, infatti, la prova di Hale sarebbe andata addirittura oltre le aspettative e saprà certamente colpire anche i giocatori. Lo stesso parere, inoltre, è espresso dall’autore dell’intervista di Game Informer. Quest’ultimo, infatti, dopo aver provato il gioco in anteprima afferma che il nuovo doppiaggio non farà rimpiangere quello di Hellena Taylor. Il titolo arriverà su Nintendo Switch il 28 ottobre 2022, dunque l’attesa per i fan non sarà ancora lunga.