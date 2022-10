Parlando di Bayonetta 3, in questi giorni alcune controversie legate alla doppiatrice della sua protagonista hanno alimentato le riflessioni di settore e della community, portando a galla alcuni dettagli che hanno destato una curiosità generale. Partendo proprio da tutto ciò Hellena Taylor ha recentemente rilasciato alcune nuove dichiarazioni in merito, mettendo in luce il suo punto di vista e chiarendo alcune informazioni che in questi giorni hanno continuato ad alimentare le discussioni.

It has come to my attention that some people are calling me a liar and golddigger. I feel the need to defend myself and my reputation in the industry. See thread #PlatinumGames #Nintendo #Bayonetta #Bayonetta3 #Bayonutters #Boycott #NintendoEurope #NintendoAmerica #NintendoJapan — Hellena Taylor (@hellenataylor) October 24, 2022

Più precisamente la doppiatrice ha pubblicato una serie di tweet sulla questione Bayonetta 3, mettendo in chiaro, fra le altre cose, che le informazioni in merito ai pagamenti affiorate in questi giorni (quelle secondo cui Platinum Games le avrebbe offerto circa 3.000 dollari e 4.000 dollari per sessione di quattro ore per almeno cinque sessioni di registrazione, con la sua controfferta per 250.000 dollari) sono “fabbricazioni totali” e “ridicole finzioni”.

A tutto ciò vanno aggiunti nuovi dettagli, da lei riportati, secondo cui Platinum le avesse inizialmente offerto 10.000 dollari per il ruolo, aumentando la cifra, inseguito a 15.000 dollari dopo che ha scritto direttamente allo sviluppatore Hideki Kamiya, sottolineando anche, fra le altre cose, la presenza di alcune persone che “stanno tentando di gettare ombra e screditare ciò che dico. L’industria è potente, hanno anche giornalisti potenti”.

Questa situazione, ovviamente, si è riflessa direttamente sulla community degli appassionati, aprendo la strada a una serie di riflessioni sul lato creativo di un settore che non si è mai troppo aperto in merito. E mentre Jennifer Hale prende il posto di Hellena Taylor come nuova doppiatrice di Bayonetta 3, nelle nuove dichiarazioni pubblicate dall’azienda e dall’artista sostituta si cerca di tranquillizzare gli appassionati in merito alla situazione. Questi nuovi dettagli danno sicuramente da riflettere, mettendo luce su aspetti solitamente inosservati del processo di produzione. Resta importante il notare come anche altri professionisti nel settore del doppiaggio abbiano risposto alla situazione, evidenziando un fenomeno che non va assolutamente sottovalutato.