Oltre a Starfield e il gioco di Indiana Jones, in Bethesda si lavora a pieno ritmo anche a un nuovo gioco mobile. A svelarlo ci ha pensato Todd Howard, durante l’intervista con il podcast di Lex Fridman. Al momento il presidente di Bethesda Game Studios non può assolutamente rivelare nessun tipo di dettaglio in merito al progetto, ma ha avuto modo di esprimere le sue prime opinioni in merito a questo titolo inedito.

Howard ha cominciato parlando di come si sia innamorato di questo nuovo gioco. Ha anche detto che l’obiettivo di Bethesda è quello di catturare i giocatori più giovani, che si divertono a utilizzare i device mobile per sessioni decisamente lunghe. Non si tratterebbe dunque di un titolo mordi e fuggi, ma più di una vera e propria esperienza, anche se appare difficile riuscire a immaginare un RPG vero e proprio su mobile.

Bethesda non è nuova a esperimenti sui device iOS e Android. Tutto è cominciato nel 2015, quando venne pubblicato il management sim Fallout Shelter. Successivamente, nel 2017, è stato il turno di The Elder Scrolls: Legends, a cui è seguito nel 2019 The Elder Scrolls: Baldes. Tutti questi giochi sono free-to-play, ma post acquisizione di Microsoft qualcosa potrebbe cambiare, considerata la presenza di Xbox Cloud Gaming.

Con questa sorta di “annuncio”, Howard ha confermato anche in maniera indiretta le ambizioni di Microsoft. Il colosso di Redmond ritiene sicuramente importante il mercato PC e console, ma guarda con interesse proprio al settore mobile, dove si trova indietro rispetto ad Apple e Google. Naturale dunque che Phil Spencer stia avallando sempre più progetti per questi device e se l’acquisizione di Activision Blizzard andasse a buon fine, con molta probabilità Microsoft potrebbe avere una carta vincente per rivaleggiare contro i due big tech che hanno letteralmente monopolizzato il mercato grazie al software e all’hardware.