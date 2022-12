Se tutto va bene, il prossimo anno Bethesda pubblicherà il suo primo gioco sotto l’ala di Xbox Game Studios. Parliamo ovviamente di Starfield, il nuovo RPG firmato Todd Howard e annunciato oramai più di quattro anni fa. Il titolo, decisamente atteso, ha visto coinvolti diversi sviluppatori e consulenti, tra cui uno decisamente speciale (e spaziale).

Come dichiarato in un’intervista di Todd Howard pubblicata nella giornata di ieri, per sviluppare al meglio Starfield lo staff di Bethesda (incluso ovviamente Howard) hanno deciso di visitare gli uffici di SpaceX e avvalersi della consulenza di Elon Musk, il CEO della società che si occupa di lanci spaziali. Non sono stati forniti troppi dettagli, ma è molto probabile che Musk abbia svolto la figura di consulente vero e proprio, specificando alcuni punti non troppo chiari sui viaggi spaziali e sulla tecnologia impiegata.

Per Howard l’incontro con Musk (che resta un grandissimo amante dei videogiochi, come testimoniato dal suo comodino) negli uffici di SpaceX è stato come visitare una sorta di quartier generale nato dalla fusione degli Avengers e della NASA. Al di là dell’effetto sorpresa e della bellezza di trovarsi davanti a chissà quanto materiale, la speranza è che Todd Howard e soci abbiano seguito alla lettera ciò che è stato riferito nei colloqui tra loro e Musk e che ovviamente, le idee emerse durante i brainstorming, siano state davvero inserite nel gioco.

Atteso inizialmente per l’11 novembre 2022, Starfield si farà ancora un po’ desiderare. Al momento il gioco è previsto per il 2023 in esclusiva su PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Come da tradizione per tutte le esclusive first party di casa Microsoft, anche il gioco di Bethesda sarà inserito fin dal day one all’interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, i servizi che permettono di giocare a diversi videogiochi con un abbonamento mensile.