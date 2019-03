Beyond a Steel Sky su PC, console e Apple Arcade

Beyond a Steel Sky è il seguito di Beneath a Steel Sky, il punta e clicca del 1994. Ecco tutti i dettagli sull'annuncio avvenuto durante il keynote Apple.

Si parla da tempo di un Beneath a Steel Sky 2 e finalmente il gioco è stato annunciato. Revolution Software ha svelato il gioco durante il keynote di Apple di ieri: non temete, però, non si tratta di un’esclusiva totale mobile. Si chiama Beyond a Steel Sky e sarà rilasciato anche su PC e console (non meglio definite), oltre che su Apple Arcade, alla fine del 2019.

L’originale Beneath a Steel Sky è un’avventura punta e clicca ed è stato realizzato in collaborazione con il fumettista Dave Gibbons: la bella notizia è che Gibbons ritornerà anche per Beyond a Steel Sky. L’artista e il CEO di Revolution, Charles Cecil, hanno “discusso sulla possibilità di ritornare a produrre Beneath a Steel Sky più volte negli anni. Dopo una serie di fake news, possiamo annunciare ufficialmente che ora è il momento giusto per far tornare in campo Robert Foster.” Beyond a Steel Sky si concentrerà nuovamente sulla componente narrativa, ma avrà un nuovo e più profondo focus sul lato sandbox: il giocatore potrà interagire con il mondo e risolvere i puzzle a modo proprio.

Nel video qui sopra, è possibile vedere un breve scorcio di Beyond a Steel Sky, nel quale si spiega che l’obbiettivo è di creare un titolo dalla qualità pari a quella delle console ma per mobile. Il team, in collaborazione con Gibbons, vuole creare un grande mondo che sappia coinvolgere il giocatore grazie a una perfetta fusione di grafica, trama, gameplay e sonoro.

Questo è solo uno dei vari titoli che arriveranno in esclusiva mobile sulla nuova piattaforma di Apple. Come vi abbiamo riportato, infatti, sarà presente anche Shantae 5 (tutti i dettagli a questo indirizzo): in totale ci saranno più di 100 videogame al lancio, accuratamente scelti dal colosso di Cupertino. Diteci, siete contenti di questo ritorno?