Shantae 5 annunciato per PC, console e Apple Arcade

Shantae 5 è il nuovo gioco di Wayforward, in arrivo su quasi tutte le piattaforme, compreso il nuovo servizio in abbonamento Apple Arcade.

Wayforward, sviluppatore di famosi giochi come Contra 4 e Mighty Switch Force, ha improvvisamente annunciato che il prossimo capitolo di Shantae è attualmente in sviluppo e arriverà su praticamente ogni piattaforma. Infatti, Shantae 5 non sarà disponibile solo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma anche su Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento della società di Cupertino, annunciato ieri sera.

Il tweet d’annuncio di Shantae 5 è povero di dettagli, oltre alle piattaforme di riferimento. Sappiamo solo che il gioco è in sviluppo. A differenza di altri capitoli della serie, questo nuovo gioco abbandona qualsiasi tipo di sottotitolo in favore di un numero. È però possibile che si tratti solamente di un nome temporaneo e che scopriremo qualcosa di più nel corso dell’anno.

Visto che Shantae 5 sarà rilasciato come parte del servizio Apple Arcade, questo significa che non sarà rilasciato su Android, visto che Apple richiede l’esclusività in ambito mobile. L’annuncio è avvenuto tramite Twitter.

Il capitolo precedente, Shantae Half-Genie Hero, era stato sviluppato con il supporto dei fan tramite Kickstarter: in questo caso, almeno per quanto annunciato fin’ora, non sembra che Shantae 5 abbiamo bisogno di alcun sostegno economico. Non possiamo sapere se la motivazione è il successo di Half-Genie Hero o se invece Apple ha aiutato il team: Apple Arcade, infatti, si pone l’obbiettivo di sostenere gli sviluppatori, ma in questo caso il gioco arriverà su molte piattaforme, sembra improbabile che il colosso di Cupertino possa aver contribuito in modo massiccio.

Attualmente non ci sono indicazioni su una possibile data di uscita o su una finestra di lancio. Apple Arcade sarà disponibile nel corso dell’autunno, quindi forse Shantae 5 potrebbe rivelarsi un titolo di lancio. Sicuramente i fan hanno ora un motivo in più per sottoscrivere un abbonamento a questo nuovo servizio per mobile. Diteci, cosa ne pensate della serie di Wayforward?