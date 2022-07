Nella serata di ieri abbiamo appreso del grande ritorno in pompa magna di Ubisoft con una serie di importanti appuntamenti comunicativi. A dire la verità la compagnia transalpina era già tornata insieme all’attesissimo Mario + Rabbids Sparks of Hope qualche settimana fa, ma adesso conosciamo anche quelli che saranno i prossimi annunci della compagnia. Oltre al ritorno di Skull & Bones, Ubisoft ha annunciato il ritorno di un evento digitale e ha confermato che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è ancora attivo.

La notizia riguardante Beyond Good and Evil 2 arriva dal giornalista di settore Stephen Totilo, il quale ha preso parte alla più recente riunione di Ubisoft con i propri azionisti. Di solito in queste circostanze possiamo carpire alcune delle prossime mosse da parte della compagnia transalpina riguardo a quelli che sono sia i progetti annunciati ormai diversi anni fa, e anche quelli che potrebbero essere le novità che ci attendono dietro l’angolo.

Come sottolinea Totilo con un post pubblicato sul proprio account Twitter, il gioco Ubisoft sparito ormai da anni dai radar è tutt’altro che rimasto nel dimenticatoio, e Ubisoft lo sta ancora sviluppando. “Per tutti coloro che se lo stessero chiedendo, Ubisoft ha menzionato Beyond Good & Evil 2 oggi durante il Q&A annuale. L’azienda lo ha incluso in un elenco con tutti i progetti annunciati in fase di sviluppo attivo. È ancora vivo!”

For those wondering, Ubisoft mentioned Beyond Good & Evil 2 today during the Q&A of its annual meeting (no surprises, all resolutions passed). The company included it in a list of announced projects that are in active development. It's still alive https://t.co/fWjYNDh1PK — Stephen Totilo (@stephentotilo) July 5, 2022

Beyond Good and Evil 2 è stato annunciato per la prima volta nel 2017, e da allora sono stati ben pochi e molto rarefatti gli aggiornamenti sul titolo Ubisoft. Sappiamo che il prossimo 10 settembre ci sarà un nuovo Ubisoft Forward, ma al momento non conosciamo quelli che saranno i giochi presenti nell’evento digitale. Ovviamente speriamo di vedere in azione il tanto atteso sequel il prima possibile, ma sapere che lo sviluppo del titolo è ancora nel vivo lascia ben sperare tutti gli appassionati.