È stato da poco annunciato il prossimo Ubisoft Forward, con un antipasto in arrivo tra pochissimi giorni. Durante l’evento, lo sviluppatore mostrerà moltissimi dei suoi titoli noti e, probabilmente, anche alcune novità. Come si legge sul sito ufficiale, l’evento conterrà anche alcuni gameplay e annunci a sorpresa. Durante questa estate vedova dell’E3, molti sviluppatori hanno seguito la strada di Ubisoft in modo da dare il giusto risalto ai propri titoli. Gli esempi migliori sono sicuramente lo State of Play e l’Xbox & Bethesda Games Showcase.

Durante Ubisoft Forward, uno dei titoli presenti sarà Skull and Bones, protagonista del primo dei due eventi in programma. Il titolo piratesco è stato già sotto i riflettori per alcuni leak e un’interessante iniziativa realizzata da Ubisoft in favore dell’ambiente. Da quello che sappiamo, il focus dell’evento sarà un video gameplay del titolo ma i dettagli, attualmente, sono pochi. Non è, inoltre, ancora chiaro se al termine del filmato sarà annunciata anche una data di uscita ufficiale per il gioco.

Ubisoft Forwad si dividerà in due eventi: il primo si terrà il 7 luglio e il prossimo il 10 settembre. La seconda streaming sarà destinata ad un approfondimento dei titoli mostrati durante quella del 7 luglio. Inoltre, gli orari saranno quello delle 20:00 italiane per l’evento del 7 luglio, mentre la streaming del 10 settembre è prevista per le 21:00 italiane. Entrambi gli eventi saranno disponibili in streaming gratuita sui canali Twitch e YouTube dello sviluppatore.

In preparazione all’evento, Ubisoft provvederà a condividere ulteriori news sui propri titoli nei prossimi giorni. Noi, invece, vi ricordiamo che seguiremo l’Ubisoft Forward e provvederemo a riportare tra le nostre pagine virtuali tutti gli annunci dello sviluppatore. Inoltre, vi ricordiamo che l’estate delle conferenze non è ancora conclusa e che la Gamescom di Colonia del 2022 è sempre più vicina e porterà moltissime novità per le nostre console.