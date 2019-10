Beyond Good & Evil 2 è ancora senza data d’uscita

Dopo i rinvii dei prossimi titoli Ubisoft dalla conferenza finanziaria arrivano aggiornamenti anche sulla mancanza di data d'uscita di Beyond Good & Evil 2.

Dopo la conferenza finanziaria di Ubisoft tenutasi nella giornata di ieri, sono emerse delle novità poco gradite per tutti gli appassionati delle produzioni dell’azienda francese. Ubisoft ha infatti annunciato che alcuni dei suoi titoli più attesi come Watchdogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters e Skull & Bones saranno rinviati al prossimo anni fiscale, che avrà inizio ad aprile 2020, ma non sono mancate anche novità su Beyond Good & Evil 2.

Dalla conferenza è emerso che anche Beyond Good & Evil 2 rimane ancora sprovvisto di una finestra di lancio ben precisa. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha detto di volere che “i team di sviluppo abbiano più tempo per assicurarsi che le proprie innovazioni siano implementate alla perfezione e portino una esperienza ottimale ai giocatori”.

Non è da escludere che Beyond Good & Evil 2 possa uscire nel prossimo anno fiscale, proprio come tutti gli altri titoli Ubisoft annunciati durante lo scorso E3. Non è tutto per quanto riguarda i piani dell’azienda francese riguardo questa finestra di lancio, dato che sempre Guillemot ha fatto sapere di aver intenzione di lanciare anche altri due titoli AAA non ancora annunciati appartenenti a due delle serie più amate della compagnia, uno dei quali potrebbe essere il nuovo Assassin’s Creed.

Il calendario delle uscite targate Ubisoft sembra sia tutto rimandato al prossimo anno fiscale, con la possibilità di vedere lanciati sul mercato una sfilza di titoli cross generazionali sia per le console attuali che per PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Cosa pensate di questo rinvio di massa delle produzioni Ubisoft? Diteci la vostra.