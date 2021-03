Biomutant: ufficiale, sarà gratis per tutti gli abbonati a EA Play Pro

Annunciato nell’ormai lontano 2017, Biomutant fu una vera e propria sorpresa per tutti. Il titolo targato THQ Nordic ha certamente affascinato il pubblico sin dalla sua prima apparizione mischiando un gameplay tanto frenetico quanto accattivante ad un protagonista tosto ma estremamente coccoloso. Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi un po’ la memoria, il gioco risulta essere un action RPG in cui impersoneremo un animale mutante il quale sarà personalizzabile in ogni suo aspetto. Potremo infatti accedere a ben sei razze differenti ognuna delle quali con abilità e peculiarità differenti in base alla tipologia che preferiremo adottare durante la nostra avventura.

Per un po’ di tempo Biomutant è sparito dai radar facendo preoccupare quella piccola community creata col tempo. Ad inizio anno però gli sviluppatori si sono esposti dichiarando che il loro nuovo titolo è pronto ad essere rilasciato il prossimo maggio per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Notizia però dell’ultimo minuto, è che l’opera sarà gratuita per tutti gli iscritti a EA Play Pro sin dal lancio.

Per chi non lo sapesse, EA Play Pro è un abbonamento che fornisce accesso illimitato ad una serie di giochi presenti su di un corposo catalogo al costo di 14,99€ al mese. Questo però, a differenza di quello base, non è disponibile su Game Pass Ultimate il che vuol dire che dovrete abbonarvi a parte se volete usufruirne. Tale offerta è valida per tutti gli utenti PC e l’ufficialità è stata confermata direttamente dal sito di Origin.

In conclusione, se volete abbonarvi al servizio vi lasciamo il sito dedicato, nel caso vi ricordiamo che il prossimo 25 maggio sarà disponibile comunque per tutte le piattaforme sopracitate. Qui sopra vi abbiamo lasciato un corposo gameplay di quasi un’ora preso dal canale GameCross per avere una idea più chiaro del gioco. Vi auguriamo quindi buona visione e vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per le eventuali novità riguardanti questo promettente titolo.