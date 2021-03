Xbox Game Pass: EA Play sbarca su PC, ecco la data ufficiale!

In questi giorni sembra che le novità targate Microsoft e Xbox Game Pass non finiscano proprio mai. Prima abbiamo assistito alla recente chiacchierata tra i vertici Xbox, Bethesda e Zenimax e dopo quella tavola rotonda sono subito stati immessi nel Game Pass ben 20 giochi targati Bethesda. Come se non bastasse, pochi giorni fa sono stati annunciati nuovi giochi in aggiunta sul servizio e tra questi spicca anche il nome di Outriders, un titolo tripla A che debutterà proprio sul catalogo del servizio in abbonamento.

Ora le soprese non finiscono affatto qua per gli appassionati Microsoft e gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Con diversi mesi di attesa, domani 18 marzo il servizio EA Play debutterà all’interno del Game Pass per PC, andando ad espandere in modo mostruoso la scelta dei giochi presenti nel catalogo. Ormai sono ricordi lontani i momenti in cui gli abbonati PC lamentavano una scarsa presenza di giochi sul Game Pass.

L’annuncio arriva direttamente da Microsoft con un post pubblicato su Xbox Wired, in cui vengono elencati i dettagli della nuova offerta per i giocatori PC. Con l’avvento di EA Play anche nella versione PC di Xbox Game Pass, i giocatori potranno barcamenarsi tra oltre 60 nuovi giochi tutti facenti parte dello sconfinato catalogo di esperienze targate Electronic Arts. Tra questi titoli sarà possibile giocare a Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat e moltissimi altri giochi EA più e meno recenti.

Oltre a ciò, abbonandosi al servizio Xbox Game Pass, i giocatori potranno giocare anche al recentissimo Star Wars Squadrons e provare per un tempo limitato tutti i nuovissimi titoli EA, come per esempio FIFA 21.