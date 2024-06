Black Myth: Wukong rimandato su Xbox a causa di un accordo con PlayStation?

Black Myth: Wukong, un nuovo e avvincente titolo sviluppato da Game Science, si ispira al classico romanzo cinese Journey to the West. Con una grafica spettacolare e un combattimento dinamico, il gioco ha suscitato grande attesa tra gli appassionati. Tuttavia, recenti aggiornamenti hanno portato a un ritardo nell'uscita della versione per Xbox, prevista inizialmente insieme alle versioni per PC e PlayStation 5 il 20 agosto 2024.

Il ritardo è stato annunciato durante il Summer Game Fest 2024 a Los Angeles, dove è emerso che il logo di Xbox Series X|S era assente nel nuovo trailer di Black Myth: Wukong. Game Science ha successivamente confermato che la versione per Xbox è stata "ritardata per ottimizzazioni", specificando che ci sono stati problemi nel soddisfare gli standard di qualità previsti, e che la data di rilascio verrà annunciata non appena il gioco raggiungerà tali standard.

Questo annuncio ha alimentato speculazioni su possibili difficoltà tecniche relative in particolare all’Xbox Series S, noto per avere meno RAM e potenza GPU rispetto all'Xbox Series X e al PS5, il che implica compromessi sulla risoluzione in cambio di un prezzo più accessibile. Queste caratteristiche hanno reso la console popolare, pur essendoci state critiche per ritardi precedentemente connessi a questi limiti tecnici.

In risposta alle speculazioni, però, un portavoce di Microsoft ha dichiarato di essere impegnati a supportare Game Science nel lancio di Black Myth: Wukong su Xbox e di non poter commentare gli accordi presi dal loro partner con altri detentori di piattaforme, mantenendo l'impegno verso l'obiettivo di rendere Xbox la migliore piattaforma per i giocatori.

Le supposizioni riguardanti un possibile accordo di esclusività con PlayStation sono aumentate quando si è ventilata l'ipotesi che Game Science potesse avere accettato un tale accordo. Questo tipo di accordi, sebbene non confermati, potrebbero spiegare il ritardo del lancio su Xbox e aumentare la competizione tra le piattaforme. Tuttavia, le reali ragioni dietro al ritardo rimangono non completamente chiare.

Ad oggi, Black Myth: Wukong è previsto al lancio il 20 agosto 2024 per Windows PC e PS5, mentre gli utenti di Xbox Series X|S dovranno attendere una data successiva ancora da definire.