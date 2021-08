Blizzard annuncia un importante cambio di leadership

Sono state settimane di fuoco quelle precedenti per Activision Blizzard. Proprio negli scorsi giorni sono uscite in rete tutta una serie brutte testimonianze di impiegati ed ex sviluppatori che hanno lavorato nella compagnia statunitense. Anche altri sviluppatori provenienti da altre società, come per esempio Ubisoft, si sono messi dalla parte dei dipendenti che, nel corso degli anni hanno subito una serie di situazioni parecchio sgradevoli.

Ora, dopo settimane roventi, fatte anche di lettere di ex dipendenti in rivolta, proprio quest0’oggi Blizzard ha fatto un annuncio pesantissimo. Sulle pagine del sito ufficiale della compagnia è da poco apparso un nuovo comunicato in cui viene ufficializzato un cambio di leadership. A partire da oggi, J. Allen Brack si dimetterà dalla carica di leader dello studio e Jen Oneal e Mike Ybarra guideranno Blizzard in futuro.

Come si legge nel comunicato, entrambi i nuovi leader sono profondamente impegnati con tutti i dipendenti; garantendo che Blizzard sia il luogo di lavoro più sicuro e accogliente possibile per le donne e le persone di qualsiasi genere, etnia, orientamento sessuale o background, per sostenere e rafforzare i valori e, infine, per ricostruire la fiducia. “Con i loro molti anni di esperienza nel settore e il profondo impegno per l’integrità e l’inclusione, Jen e Mike guideranno la compagnia con cura, compassione e dedizione all’eccellenza” si può leggere nel comunicato.

“Sono fiducioso che Jen Oneal e Mike Ybarra forniranno la leadership di cui Blizzard ha bisogno per realizzare il suo pieno potenziale e accelereranno il ritmo del cambiamento. Prevedo che lo faranno con passione ed entusiasmo.” con questo messaggio J. Allen Brack lascia il suo incarico nella compagnia statunitense.