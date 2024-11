Blizzard al lavoro su un FPS open world nel mondo di StarCraft? Emergono gli indizi

Blizzard sembra essere al lavoro su un nuovo sparatutto in prima persona open world, come rivelato da un'offerta di lavoro pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un titolo ambientato nell'universo di StarCraft.

L'annuncio cerca un associate design director per un "titolo non ancora annunciato" descritto come uno sparatutto in prima persona a mondo aperto. Sebbene l'offerta non menzioni esplicitamente StarCraft, coincide con le voci diffuse dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, secondo cui Blizzard starebbe sviluppando uno sparatutto ambientato nel popolare universo fantascientifico.

Blizzard ha poca esperienza nel genere degli sparatutto in prima persona, con la serie Overwatch come unico precedente. Ciò spiegherebbe la ricerca di figure innovative per questo nuovo progetto, soprattutto se si tratta effettivamente di una trasposizione di StarCraft in un genere molto diverso da quello strategico originale.

Il passaggio di StarCraft al genere FPS potrebbe essere una mossa strategica di Blizzard per rivitalizzare il franchise, considerando che gli strategici in tempo reale non godono più dello stesso appeal di massa di un tempo. Un titolo open world potrebbe, infatti, attirare un pubblico più ampio e generare maggiori ricavi.

La possibilità di un FPS ambientato nell'universo di StarCraft non sarebbe la prima incursione di Blizzard in generi diversi dai suoi tradizionali RTS e MMORPG. Nel 2016, l'azienda lanciò Overwatch, il suo primo sparatutto in prima persona, che ottenne un enorme successo commerciale e di critica.

L'offerta di lavoro fornisce pochi dettagli concreti sul gioco in sviluppo: la ricerca di una figura di alto livello come un design director suggerisce che il progetto sia ancora in una fase iniziale. Potrebbero quindi volerci anni prima di un eventuale annuncio ufficiale o reveal del gioco.

Se il nuovo progetto FPS di Blizzard si rivelerà effettivamente ambientato nell'universo di StarCraft, potrebbe rappresentare un'interessante fusione tra la ricca lore del franchise e le meccaniche di gioco moderne, offrendo ai fan una nuova prospettiva su un mondo amato da decenni.

Al momento Blizzard non ha commentato le indiscrezioni né confermato alcun dettaglio sul nuovo titolo in lavorazione. Insomma, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali per saperne di più su questo misterioso sparatutto open world e se effettivamente sarà ambientato nell'universo di StarCraft.