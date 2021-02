BlizzCon 2021: confermate date e orari delle conferenze

Il 2020 ha visto la cancellazione di molteplici eventi a tema videoludico come l’E3 di Los Angeles e la stessa BlizzCon portando dispiacere nelle case di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Nonostante questo, Blizzard diversi mesi fa aveva dichiarato che l’evento 2021 si sarebbe svolto completamente online soprannominandolo BlizzConline. Proprio in queste ore i vertici dell’azienda hanno confermato le date dell’evento da segnare sul calendario, vale a dire dal prossimo 19 febbraio fino al 20. Due giorni intesi di annunci a tema nel quale verranno mostrate diverse sorprese.

Partiamo per prima cosa con gli orari: il primo giorno ci sarà una diretta alle ore 23.oo (orario italiano) con una corposo pre live in cui verrà fornito un panorama generale di ciò su cui stanno lavorando i vari team di sviluppo. Dopo quel segmento di apertura avremo ben tre ore intense di eventi streaming spezzettati su sei diversi canali online incentrati sui vari giochi in uscita prossimamente. Il secondo giorno l’evento si svolgerà alle ore 01.00 (orario italiano) una serie di stream concentrate sulla folta community, vale a dire concorsi di cosplay e simili.

Se siete interessati ai videogiochi, allora il primo giorno sarà quello da segnare in rosso sul calendario. Durante queste tre ore verranno quindi mostrati i vari progetti in uscita prossimamente dai vari team interni. Ovviamente, ad oggi, non sappiamo cosa verrà presentato, probabilmente qualcosa riguardante Diablo 4 e Overwatch 2, Blizzard ha infatti dichiarato che nei prossimi giorni verrà reso noto un programma dettagliato degli eventi disponibili. Come precedentemente confermato, BlizzCon 2021 sarà completamente gratuita ed includerà l’accesso live e su richiesta a tutti gli stream disponibili durante le due giornate. Insomma, testa al 19 e 20 febbraio per seguire uno degli eventi più importanti del panorama videoludico moderno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa sperate di vedere durante il BlizzCon 2021? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’evento in programma il prossimo 19 e 20 febbraio.