Bluepoint Games è al lavoro su due Remake?

Secondo un recejte tweet, lo studio di sviluppo Bluepoint Games non sarebbe al lavoro solo su uno, ma bensì su due diversi nuovi Remake.

Non è un segreto che Bluepoint Games, team noto per il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4, stia lavorando su un altro gioco. Questo sarebbe anche un nuovo remake che stando alle voci di corridoio dovrebbe uscire su PS5. Le voci sono state anche molto specifiche in passato, indicato che lo studio starebbe lavorando proprio ad un remake di Demon’s Souls.

Tuttavia, in un nuovo tweet per Halloween, lo studio si sviluppo sembra desideroso di stuzzicare i videogiocatori, menzionando “una sinfonia di voci, non una, ma due“. Alcuni appassionati in questi momenti stanno pensando che il team sia al lavoro su un Remake di: Castlevania: Symphony of the Night, Syphon Filter, Demon’s Souls o persino Metal Gear Solid.

So calm this spooky night. A symphony of rumors – not one, but two – return from shadow. A resistance to dart home as black monsters escape twisted hills to wander lands and syphon souls. Filter your candy collections, soft from solid, and be eco-friendly. Have a metal Halloween. pic.twitter.com/mFFxI7BIDN — Bluepoint Games (@bluepointgames) October 31, 2019

Ci teniamo a ricordarvi che nulla di tutto ciò è confermato, ma la parte del tweet relativa a “non uno, ma due” desta molto interesse. Bluepoint Games starebbe lavorando quindi su due remake? O è solo un modo per depistare da parte dello studio? Potrebbe volerci un pò ‘prima di scoprirlo dato che PlayStation 5 verrà rilasciata solo entro le vacanze natalizie del 2020, e non vi è ancora alcuna indicazione che il prossimo gioco di Bluepoint sarà uno dei titoli che accompagneranno il lancio della console Sony di prossima generazione.

Per ora non sappiamo ancora nient’altro nemmeno per quanto riguarda PlayStation 5 al di la della finestra di lancio e che la il dev kit della console sia già in possesso degli studi di sviluppo. Sicuramente ne sapremo di più durante il 2020. Cosa pensate del tweet di Bluepoint Games? Diteci la vostra.