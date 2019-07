Borderlands 3: svelati i contenuti del Season Pass e i DLC

Dopo un primo sguardo al pianeta Promethea, Gearbox svela i contenuti aggiunti presenti nelle edizioni speciali e nel Season Pass di Borderlands 3.

Dopo aver dato un primo sguardo al pianeta Promethea, si torna nuovamente a parlare di Borderlands 3 e questa volta, lo sparatutto in prima persona targato Gearbox, svela i contenuti aggiunti presenti nelle edizioni speciali e nel Season Pass.

Acquistando il pass stagione dell’opera, infatti, non riceverete solo 4 diverse espansioni, il cui nome non è stato ancora rivelato, ma anche una serie di bonus che vi faranno ottenere armi e personalizzazioni a tema “Stallone da culo”. Il pacchetto in questione include un lanciarazzi, una pistola ed una treccia da utilizzare come ciondolo per le nostre armi. Si capisce quindi dai bonus che la personalizzazione del giocatore non avverrà esclusivamente con teste e costumi, ma anche ciondoli e stili alternativi per il dispositivo Echo.

Con l’acquisto della Deluxe Edition invece, aggiungerete alla vostra collezione le skin neon per i 4 protagonisti e i seguenti pacchetti: Gearbox, Toy box e Retro. Ciascuno di questi include diversi oggetti quali: armi, ciondoli, costumi e temi per l’echo.

Come nei precedenti capitoli della saga, anche in questo Borderlands 3 si potranno scegliere uno dei quattro personaggi giocabili con abilità uniche. Si potrà inoltre svolgere il gioco in solitaria o in cooperativa. Gli sviluppatori hanno comunicato che a differenza degli altri capitoli, Borderlands 3 si differenzierà dagli altri assumendo uno stile Open World, infatti i giocatori potranno esplorare altri pianeti oltre a Pandora e avranno una base operativa dove potranno riposarsi dopo aver completato le missioni.

Ricordiamo che Borderlands 3 atterrerà sugli scaffali il 13 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.