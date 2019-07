Borderlands 3: primo sguardo al pianeta Promethea

Quest'oggi gli sviluppatori di Gearbox Software, hanno rivelato alcuni nuovi dettagli sul pianeta Promethea, visitabile in Borderlands 3.

I giocatori che hanno prestato attenzione alle leggende della serie Borderlands, avranno sicuramente sentito parlare del pianeta Promethea. Questo è il pianeta sul quale la società Atlas, ha scoperto la tecnologia aliena e l’ha usata per creare nuove astronavi ed armamenti. Come già molti di voi sapranno, in Borderlands 3 ci si potrà recare su vari pianeti e, uno di questi, sarà proprio Promethea.

Gli sviluppatori di Gearbox Software, hanno rivelato alcuni nuovi dettagli sul leggendario mondo ricoperto di metallo e vetro. Sull’account ufficiale di Berderlands sono stati infatti condivisi nuovi screenshot ed un nuovo video raffigurante l’ambientazione di Promethea, descrivendo in dettaglio ciò che i giocatori potranno aspettarsi da questo terzo capitolo della saga più pazza di sempre.

Visit Promethea. Home to the Atlas corporation, this metropolitan city-planet has been brought under siege by Maliwan, turning its futuristic urban environment into a brutal warzone. #LetsMakeSomeMayhem

Learn more: https://t.co/4Zgrwk0h4f pic.twitter.com/enrdl5HuWd — Borderlands 3 (@Borderlands) July 24, 2019

“Sede del quartier generale della Atlas corporation, Promethea è un mondo metropolitano coperto da torri futuristiche di cromo e vetro“, si legge nella descrizione ufficiale. “Un recente assedio di Maliwan ha trasformato l’ambiente urbano in una zona di guerra; la loro fanteria meccanizzata pattuglia le strade, ibridi per metà roditori e per metà insetti conosciuti come Ratches infestano fogne e vicoli, e i Figli della Cripta stanno raccogliendo l’opportunità di reclutare cittadini, sfollati e scontenti. Il CEO di Atlas, Rhys Strongfork, è sull’orlo della disperazione“.

Su Promethea, che funge da quartier generale della Atlas Corporation, potremo sicuramente incontrare due vecchie conoscenze come Rhys Strongfork e Zer0. Promethea sarà diviso principalmente in tre parti: troveremo una fiorente città, una zona dilaniata dalla guerra e delle rovine. Specialmente in queste ultime, avremo a che fare con i Figli della Cripta, i quali stanno reclutando tra le loro fila, i cittadini di Promethea, completamente insoddisfatti dello stile di vita sul pianeta.

Ricordiamo che Borderlands 3, è in arrivo sugli scaffali dei negozi il 13 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa pensate di tutto questo? Siete entusiasti di viaggiare su tutti i vari pianeti presenti nell’universo di Borderlands 3?