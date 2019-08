Borderlands 3: ancora nuovi dettagli sull’endgame

Gearbox Software ha recentemente svelato nuovi interessantissimi dettagli riguardo l'endgame dell'attesissimo Borderlands 3.

Dopo aver svelato l’arrivo anche su PC di Borderlands 2 VR Gearbox Software si è recentemente presa del tempo per parlare anche di uno dei giochi più attesi del prossimo periodo, ossia Borderlands 3. Oggetto delle discussioni è stato sopratutto l’endgame del futuro titolo.

Una volta completato Borderlands 3 i giocatori potranno infatti imbarcarsi nella modalità True Vault Hunter, già vista nel precedente episodio della saga. Tale modalità alto non è che una sorta di new game plus dal livello di difficoltà più elevato rispetto alla campagna originale.

L’endgame del titolo darò inoltre accesso ai giocatori ai cosiddetti Guardian ranks, un sistema di progressione con diverse ricompense molto simile a quello già visto in Borderlands 2, e alla modalità Mayhem che promette di sconvolgere completamente il gameplay del titolo.

Amalgamando insieme tutte queste possibilità alle già note Proving Grounds e Circle of Slaughter è quindi chiaro come l’offerta contenutistica dell’endgame di Borderlands 3 sia particolarmente ricca.

Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, Borderlands 3 promette veramente bene : “Dopo averla giocata due volte, possiamo confermare con assoluta certezza che Gearbox ha fatto centro anche questa volta: tritare centinaia di nemici con le incredibili armi a disposizione è semplicemente godurioso, e al contempo avere lo stimolo di perfezionare il nostro approccio al gioco per avere loot migliore rende tutto ancora più magnetico.”

Che ne pensate di questa notizia, i nuovi dettagli svelati da Gearbox Software hanno attirato la vostra attenzione? Avete già preordinato l’attesissimo Borderlands 3? Fateci sapere che ne pensate direttamente qui sotto nei commenti!