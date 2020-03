Call of Duty 2020: il prossimo titolo arriverà su Steam secondo Instant Gaming

Nel mondo di internet sbucano delle novità inaspettate giorno per giorno. Ogni qual volta, a cadenza annuale, esce un nuovo Call of Duty, i fan della serie e i leaker/ insider iniziano subito a speculare su quello che sarà il prossimo titolo della saga, e le sue caratteristiche. Corrono due voci riguardanti il prossimo capitolo: una secondo la quale il prossimo COD sarà Black Ops 5, ambientato nel passato e molto probabilmente nel periodo della Guerra Fredda o Guerra del Vietnam, mentre secondo l’altra il prossimo COD sarà Modern Warfare 2 Remastered. Nel 2016 abbiamo già assistito alla remastered di Call of Duty 4 Modern Warfare, per cui un ritorno di una pietra miliare come il secondo capitolo di Modern Warfare sarebbe alquanto plausibile.

Recentemente, un ente sudcoreano ha classificato la remastered di Modern Warfare 2 come ufficiale e in uscita come prossimo Call of Duty del 2020: stando alle voci che circolo intorno al titolo, si tratterebbe di una remastered dedicata solo alla campagna e non al tanto acclamato multiplayer. Sebbene si tratti solo di voci e non vi sia nulla di davvero ufficiale ancora, su Instant Gaming è apparso da poco un misterioso link di acquisto per un fantomatico “Call of Duty 2020“.

Possiamo notare dall’immagine di copertina la presenza del tanto caro e amato Simon “Ghost” Riley, l’originale Ghost di Modern Warfare 2 perito sotto i colpi del doppiogiochista generale Sheperd. Non si sa nulla a riguardo, se non la data di uscita prevista per il 2020, e, cosa ancor più importante, sembra che il prossimo Call of Duty sarà acquistabile da Steam. Dopo che Activision ha creato il proprio negozio e launcher, i capitoli di COD usciti dopo World War 2 sono tutti stati pubblicati sul launcher proprietario Battle.net. Sembra, quindi, che il sito di vendita di videogiochi abbia “spoilerato” in qualche modo il prossimo Call of Duty.

Non è la prima volta che Instant Gaming, o addirittura Amazon, riveli l’uscita di un gioco inaspettato, o quantomeno la data di uscita: che si tratti, in questo caso, davvero di un possibile remake di Modern Warfare 2, dato che proprio quest’ultimo venne pubblicato nel 2009 su Steam? Noi come al solito, vi invitiamo a trattare notizie del genere come dei semplici rumor, date le informazioni poche e nulle che si sanno a riguardo.