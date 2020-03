COD Modern Warfare 2 Remastered è stato classificato in Corea, novità a breve?

Call of Duty è sicuramente uno degli sparatutto più amati dagli appassionati del genere. In questo momento migliaia di giocatori si stanno cimentando nella modalità battle royale di COD Modern Warfare chiamata Warzone. Diversi settimane fa vi avevamo mostrato un particolare tweet che confermava lo sviluppo di COD Modern Warfare 2 Remastered in uscita quest’anno, proprio in queste ore sembrerebbe che in Corea sia stato classificato ufficialmente.

COD Modern Warfare 2 Remastered è stato il sesto capitolo della serie uscito nel lontano 2009 su PC, PS3, Xbox 360. In un solo giorno il titolo riusci a vendere la bellezza di 8,5 milioni di copie con un ricavo che si aggira attorno agli 810 milioni di dollari. Il capitolo riuscì a mettere d’accordo la maggior parte dell’utenza risultando a tutti gli effetti uno dei Call of Duty più riusciti ed amati di sempre.

L’ente di classificazione coreano ha quindi classificando il titolo facendo tornare di moda le precedenti voci spuntate diverso tempo fa. Ovviamente non si tratta di un annuncio ufficiale, quindi come sempre vi ricordiamo di prendere con le pinze questa notizia, ma, come capita spesso questi enti molte volte dicono poi il vero. Da quello che sappiamo questa remastered includerà solo la campagna singolo giocatore ed al momento non è prevista una modalità multiplayer. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni, con molta probabilità dovrebbe uscire ad autunno di quest’anno, forse in concomitanza con il fantomatico Call of Duty 2020 che si è vociferato in questi giorni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sareste contenti di vedere un’altra remastered? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.