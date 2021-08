Call of Duty Black Ops Cold War: la Stagione 5 lo trasforma in Among Us

Sono passati solamente pochi giorni dal primo trailer ufficiale della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Sebbene Activision non abbia ancora annunciato tutte le novità in arrivo, ci sono già alcune informazioni importanti sul prossimo aggiornamento che vagano per la rete. Una delle più recenti riguarda Black Ops Cold War che, con l’arrivo di una nuova modalità si trasformerebbe in un gioco molto simile al popolarissimo Among Us.

La stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone sarà pubblicata a partire dalla prossima settimana, più precisamente il 12 agosto e in essa gli appassionati potranno giocare come dei doppiogiochisti grazie ad una nuova modalità in arrivo. In Double Agent, la nuova modalità di Call of Duty Black Ops Cold War, i giocatori dovranno posizionare bombe sulla mappa o eliminare gli altri agenti sotto copertura.

In questa modalità di gioco sarà presente anche un Investigatore che dovrà trovare indizi durante le partite per aiutare gli altri agenti. Double Agent sembra trasformare Call of Duty Black Ops Cold War in Among Us. La struttura della nuova modalità di gioco è, infatti, molto simile al party game che improvvisamente ha avuto un vero e proprio boom di popolarità e giocatori, e questa cosa si sposa molto bene con le dinamiche di un FPS come il franchise di COD.

Ad annunciare questa novità ci ha pensato direttamente Activision con un trailer dedicato, e si tratta sicuramente di una delle novità più interessanti in arrivo con la prossima Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Ma le novità non si fermeranno qui, e per conoscere tutti i prossimi dettagli ci toccherà aspettare un prossimo comunicato da parte della compagnia americana.