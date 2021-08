Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 5: trailer e data di uscita

Nella giornata di ieri la saga di Call of Duty è stata protagonista di una serie di voci di corridoio parecchio interessanti. Tra queste si è parlato dell’imminente stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War e del prossimo capitolo principale della saga FPS di Activision. Ora, a qualche ora di distanza dai rumor arriva una conferma ufficiale molto attesa sulla data di inizio della nuova stagione di Warzone e Cold War.

Quest’oggi Activision ha rilasciato il primo trailer cinematico della nuova Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War dove, alla fine, scopriamo che il tutto prenderà il via il prossimo 12 agosto. Come al solito, la compagnia americana non si è trattenuta e ha confezionato un trailer bellissimo da vedere e, ovviamente, dall’alto tasso di adrenalina. Protagonista del trailer è la nuova operatrice conosciuta con il nome in codice Stitch.

Come con ogni trailer, inoltre, è possibile trovare alcuni indizi su quelle che saranno alcune novità in arrivo con la nuova stagione sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War. Oltre alla nuova operatrice già menzionata, una delle trasmissioni che vengono attivate all’interno del filmato sembra potersi riferire una nuova killstreak sul controllo mentale, una novità parecchio interessante che, però, deve ancora venire ufficializzata.

Sembra quindi che il leaker CharlieIntel avesse ragione, dato che proprio ieri aveva anticipato l’inizio della Stagione 5 proprio al 12 agosto. Oltre a questo, il leaker aveva menzionato un annuncio imminente del nuovo Call of Duty principale, e non aspettiamo altro che ricevere le prime informazioni ufficiali da parte di Activision.