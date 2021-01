Call of Duty Cold War: annunciata nuova mappa per la modalità Zombies

Proprio la scorsa settimana vi avevamo fatto sapere dei piani di lavoro in Call of Duty Cold War. il team ha lavorato duramente per perfezionare il multiplayer e la modalità Zombies con l’aggiunta di contenuti sempre più nuovi e freschi. Per molti anni quest’ultima modalità è stato un punto fermo del brand, divenuta probabilmente l’aggiunta più gradita dai veterani della saga.

Attraverso un tweet ufficiale, Treyarch ha svelato che presto verrà aggiunta una nuova mappa per la modalità Zombies di Call of Duty Cold War. Nel post, che potete vedere qui di seguito, il team ha pubblicato una foto abbastanza criptica che confermerebbe l’arrivo di una nuova mappa di gioco. In arrivo anche una modalità inedita nella quale due squadre da sei giocatori dovranno sfidarsi e contendersi una serie di codici di attivazioni per armi nucleari, il primo team che arriva a 200 punti vince il match.

Insomma, le novità non sembrano tardare, nella giornata di domani il gioco dovrebbe ricevere un corposo aggiornamento, testimoniando ancora una volta quanto il team voglia migliorare costantemente l’esperienza online del titolo. Ricordiamo che Call of Duty Cold War è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dalla giornata di domani fino al 21 dello stesso mese sarà disponibile anche una versione free trial, quindi se non avete ancora provato il titolo questa è l’occasione giusta per poterlo fare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete quei giocatori che adorate la modalità Zombies di Call of Duty Cold War? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti l’ultimo capitolo della serie Black Ops, tra cui la presunta mappa in arrivo prossimamente.