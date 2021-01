Call of Duty Cold War: in arrivo nuove modalità, ecco quando

Call of Duty Cold War è l’ennesimo gioco del famoso franchise rilasciato lo scorso novembre. A dicembre il titolo ricevette il primo grosso aggiornamento che ha coinvolto anche il battle royale Warzone aggiungendo modalità, skin, armi e tanto altro ancora. L’ultimo capitolo della serie dei Black Ops sta riscontrando un grosso successo, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il team di sviluppo ha specificato che durante il 2021 avrebbe ricevuto corposi update, uno di questi arriverà proprio settimana prossima, il 14 gennaio.

Treyarch ha infatti annunciato l’imminente pubblicazione di un nuovo update per il suo Call of Duty Cold War in arrivo, il quale aggiungerà diverse modalità riferite principalmente al multiplayer ed alla campagna Zombie. Per la prima è in arrivo una nuova mappa di gioco nel Fireteam chiamata Sanatorium. In arrivo anche una modalità inedita nella quale due squadre da sei giocatori dovranno sfidarsi e contendersi una serie di codici di attivazioni per armi nucleari, il primo team che arriva a 200 punti vince il match.

per quanto riguarda invece Zombie è in arrivo una nuova modalità chiamata Crancked, nella quale se non eliminerete uno zombie per troppo tempo rischierete di esplodere letteralmente. Si tratta a tutti gli effetti di una sfida ancora più ardua che metterà a dura prova le vostre abilità Per tutti i giocatori PlayStation sarà inoltre aggiunta la modalità Onslaught ed una nuova mappa verrà aggiunta alla playlist.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando al titolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per tutte le novità relative al titolo vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine. Call of Duty Cold War è disponibile dallo scorso 13 novembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.