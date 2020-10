Call of Duty Cold War: rivelati i requisiti PC della open beta

Call of Duty Cold War si è rivelata sicuramente la sorpresa in positivo di questo 2020. Il nuovo capitolo della saga di Black Ops promette di essere davvero superiore ai suoi predecessori sotto tutti i punti di vista, puntando su una trama più politica rispetto alle altre (anche per il fatto che è ambientato durante il periodo della Guerra Fredda appunto che ha letteralmente spezzato in due il mondo intero.)

I giocatori PS4 hanno già potuto testare il titolo nella sua versione Alpha durante gli ultimi giorni di settembre, la quale ha avuto un discreto successo tra il pubblico. Tutti gli appassionati hanno potuto tastare con mano due diverse modalità, le quali verranno riproposte anche per gli utenti PC: Armi combinate Dominio e Multiplayer 6 vs 6. La prima citata è uno scontro da 24 giocatori che si basa principalmente sull’utilizzo di veicoli come moto d’acqua, carri armati e molto altro ancora. Il prossimo 15 ottobre quindi tutti gli utenti potranno cimentarsi in intense battaglie divertendosi fino al termine di essa, vale a dire il 19 dello stesso mese. Andiamo quindi a vedere i requisiti per poter giocare alla beta di Call of Duty Cold War.

Minimi

OS : Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (1803 o superiore)

: Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (1803 o superiore) CPU : Intel Core i5 2500k o AMD equivalente.

: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente. Video : Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB o AMD Radeon HD 7950.

: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB o AMD Radeon HD 7950. RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM HDD : 45GB HD space

: 45GB HD space Network : Broadband Internet connection

: Broadband Internet connection Audio: DirectX compatibile, richiede DirectX 12

Raccomandato

OS: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit CPU: Intel Core i7 4770k o AMD equivalente

Intel Core i7 4770k o AMD equivalente Video: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB o AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB o AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 RAM: 16GB RAM

16GB RAM HDD: 45GB HD spazio

45GB HD spazio Network: Broadband Internet connection

Broadband Internet connection Audio: DirectX compatibile, richiede DirectX 12

Cosa ne pensate di Call of Duty Cold War? Darete una opportunità al nuovo titolo della ormai famosissima saga videoludica? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Vi ricordiamo infine che il gioco sarà disponibile dal 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.