Nel primo report finanziario del 2022 di Activision, il publisher ha svelato come Call of Duty stia perdendo decine di milioni di giocatori. Il report, pubblicato nella giornata di ieri, ha mostrato un’evidente fuga di utenti rispetto all’anno scorso, che per un motivo o per l’altro hanno deciso di non continuare a giocare ai comparti multiplayer dei giochi e soprattutto al Battle Royale, ovvero Warzone.

Come riportato da Activision, nel 2021 il franchise di Call of Duty poteva contare su ben 150 milioni di giocatori attivi ogni mese. Nel 2022, invece, sono 100 milioni gli utenti mensili che il multiplayer e il Battle Royale accolgono sui loro server. Una perdita di 50 milioni di giocatori, che ovviamente non poteva esere ignorata nel report del publisher.

Almeno per il momento, Activision ha attribuito questa perdita di giocatori alle vendite decisamente base di Call of Duty Vanguard. Il problema è che in realtà il multiplayer dei giochi singoli, quello classico, con le modalità che tutti noi conosciamo è da anni oscurato proprio da Warzone. I problemi potrebbero dunque essere molteplici e non è escluso che possano essere legati anche alla mancanza di aggiornamenti importanti per il Battle Royale, con la community che potrebbe aver perso un po’ di fiducia. Un’altra ipotesi potrebbe essere legata all’immagine di Activision, bersagliata dagli scandali la scorsa estate e che potrebbe aver convinto una piccola parte dei giocatori a slegarsi completamente dal brand.

Al di là delle ipotesi, appare chiaro che il publisher dovrà sicuramente fare qualcosa per recuperare terreno. Chiariamoci: 100 milioni di giocatori al mese sono tantissimi, ma perdite del genere dimostrano un malessere sicuramente importante a livello di community, che deve essere in qualche modo curato. La palla ora è nelle mani di Infinity Ward, che con Call of Duty Modern Warfare 2 ha un’ottima chance per provare a richiamare gli utenti che hanno scelto di slegarsi e allontanarsi dal brand.