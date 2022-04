Nel corso delle ultime ore, i canali social di Infinity Ward sembrano essersi preparati al reveal di Call of Duty Modern Warfare 2. Le pagine Twitter e Instagram sono state infatti svuotate di tutti i contenuti pubblicati in precedenza (quasi come se fosse un chiaro riferimento al codice militare “bravo six, going dark”), ad eccezione di un banner nero. Banner che se modificato in Photoshop (o in altri tool di grafica) mostrerebbe una delle figure più importanti della serie, ovvero Ghost.

Il primo a rilanciare il banner è stato Tom Henderson, insider da sempre vicino al mondo degli shooter. Henderson ha rilanciato l’immagine, schiarita appunto in Photoshop, che svela la figura di Ghost. Il personaggio raffigurato nell’immagine è basato sull’aspetto inserito nella seconda stagione di Warzone, che vide la luce proprio dopo il “reboot” della serie Modern Warfare.

Un’ulteriore conferma della presenza del personaggio è stata successivamente data anche da CharlieIntel, sito da sempre molto vicino alla serie. In questo caso, lo stesso banner è stato schiarito ma si è provveduto ad avvicinarsi con una sorta di zoom alla figura di Ghost. A questo punto appare scontato che il personaggio apparirà anche in Call of Duty Modern Warfare 2, anche se non ci è dato sapere in quale natura. Per avere le idee più chiare sarà necessario attendere il reveal ufficiale del gioco.

Call of Duty Modern Warfare 2 è stato ufficializzato ad inizio 2022. Secondo alcuni rumor e indiscrezioni, il titolo sarà svelato ufficialmente il 30 aprile 2022, ma non è chiaro se il reveal avverrà con tanto di gameplay oppure solamente con un annuncio più informale, che rimanderà a trailer e video di gioco solamente più avanti. Chiaramente vi invitiamo a prendere questa informazioni con le pinze e attendere novità e comunicazioni ufficiali da parte di Infinity Ward. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli sul prossimo gioco della serie.