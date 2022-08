Nel corso delle ultime ore, Activision e Infinity Ward hanno annunciato la data di accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Il gioco, che debutterà il 28 ottobre 2022, si potrà giocare in anticipo esclusivamente prenotando le versioni digitali per console e PC.

L’annuncio è arrivato con un nuovo trailer. La campagna single player del nuovo gioco sarà disponibile per tutti coloro che effettueranno il pre-order delle versioni digitali del gioco e comincerà ufficialmente il 21 ottobre 2022, ovvero una settimana prima dell’uscita ufficiale. Qualsiasi edizione prenotata darà diritto a sbloccare in anticipo la modalità single player, sia quella base, sia la versione più costosa. Il filmato di annuncio è disponibile subito qui in basso e specifica, ovviamente, che le modalità di accesso e i tempi possono cambiare in base alle regioni di residenza dei giocatori.

Oltre a Call of Duty Modern Warfare 2, Activision si prepara anche a lanciare Warzone 2. Al momento il gioco resta però privo di una release date, ma un documento a uso interno del publisher sarebbe stato pubblicato su Reddit. Nel documento sarebbero elencate le presunte date di uscita dei titoli dell’editore. Tra questi è presente anche la nuova versione del Battle Royale, che dovrebbe uscire il 16 novembre 2022, sette giorni dopo l’arrivo di God of War Ragnarok, rispettando così la finestra di lancio svelata in occasione del reveal del nuovo gioco.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere queste ultime informazioni con le pinze. Se davvero Warzone 2 debutterà a novembre di quest’anno, sarà premura di Activision e Infinity Ward comunicarlo al pubblico e alla stampa. Per ora siamo ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni. vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.