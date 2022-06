Dopo un periodo dove il franchise sembrava essere sull’orlo di una crisi di popolarità, Activision prova a tracciare il futuro della serie di Call of Duty. Lo ha fatto nella giornata odierna, con il reveal trailer di Modern Warfare 2 e annunciando anche la nuova generazione di Warzone, il vero e proprio motore che ha spinto la serie al successo facendola svettare sopra altri competitor. Una miriade di informazioni, in attesa del 28 ottobre 2022, quando comincerà il nuovo corso di uno dei franchise più prolifici dell’intero panorama dei videogiochi.

Call of Duty: inizia una nuova era

Non lascia spazio a fraintendimenti il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2. Per il franchise si apre infatti una nuova era, composta di più progetti, ancora più rifiniti e che coinvolgono tutte le piattaforme dove il franchise ha installato la sua presenza: dalle console, anche quelle old gen, fino ai device mobile. Quali saranno questi pilastri portanti del progetto? Beh, abbiamo proprio la release di Modern Warfare 2 come primo punto, una nuova versione di Warzone 2.0 e il ritorno del franchise su Steam, che comincerà con il reboot del secondo capitolo del filone moderno della serie.

Di seguito i punti chiave elencati da Activision per questa nuova era:

La release di Modern Warfare 2

Il ritorno della serie su Steam

Il nuovo Warzone

Un nuovo RICOCHET Anti-Cheat, disponibile al day one su Modern Warfare 2 e Warzone

Una nuova esperienza mobile di Warzone

Un unico engine che servirà come base per il futuro

Call of Duty Modern Warfare 2: la campagna e le Special Ops

In Modern Warfare come protagonista ci sarà la Task Force 141, che eseguirà operazioni in Europa, Asia e le Americhe. La campagna presenterà una serie di livelli con biomi differenti: dalle spiagge fino ai combattimento sott’acqua, passando per operazioni speciali stealth. I protagonisti? Sempre i soliti: il capitano John Price, il sergente Kyle Garrick, Simon “Ghost” Riley e John “Soap” MacTavish.

Subito dopo la campagna single player, i giocatori potranno giocare delle Special Ops. Si tratta di una modalità tattica in co-op, che aggiunge anche tantissime ore di gioco allo sconfinato multiplayer della serie che abbiamo imparato a conoscere.

Il supporto al multiplayer

Call of Duty Modern Warfare 2 includerà anche un corposo comparto multiplayer al lancio, con diverse mappe e modalità. Confermato il supporto al lancio, con una serie di contenuti gratuiti che arricchiranno l’esperienza di gioco, oltre che un dettaglio di personalizzazione mai visto prima. La beta, annunciata oggi, sarà disponibile successivamente e l’Early Access sarà garantito a seguito del pre-order.

Bonus pre-order per Modern Warfare 2

Il Cross Gen Bundle di Modern Warfare 2 includerà l’Operator Pack Red Team 141, un’arma per il Vault (FJX Cinder), 50 livelli del Battle Pass, l’accesso alla open beta in Early Access e il Ghost Legacy Pack, che include 10 schemi per le armi e 12 skin per l’operatore.

Warzone 2.0 è realtà

Modern Warfare 2 debutterà il 28 ottobre 2022, mentre per Warzone 2.0 ci sarà da aspettare ancora un po’. Activision rassicura che il gioco sarà disponibile per tutti nel 2022, ma al momento manca ancora la data di uscita. Le novità della nuova generazione di Warzone saranno diverse: dai contenuti e i sistemi di gioco di Modern Warfare 2, il nuovo Battle Royale includerà anche una nuova modalità sandbox e un nuovo playspace.

Se avete paura che il tutto sia riservato solo alla next gen oppure ai PC, non vi preoccupate. Warzone 2.0 sarà disponibile per tutte le console PlayStation e Xbox, oltre che ovviamente su PC via Steam e Battle.net.