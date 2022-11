Sono passati solo pochi giorni dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, e tanto è bastato alla nuova iterazione della saga per abbattere ogni record. Dopo tre giorni dal day one il nuovo capitolo di COD è riuscito a segnare il miglior lancio per il brand sul PlayStation Store, e dopo pochi giorni siamo di nuovo qui a parlare di un altro grande successo, con Modern Warfare 2 che è riuscito a diventare il titolo del franchise FPS di Activision di maggiore successo.

Ad annunciare il grande successo che sta ottenendo il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon) è stata la stessa Activision, con la compagnia statunitense che ha svelato una serie di dettagli e dati relativi a questi primi giorni di vita del nuovo FPS. In poche parole sono state confermate le prime impressioni che stava dando questa esperienza, con il nuovo Modern Warfare 2 che è da poco diventato il gioco col miglior lancio di sempre per la popolare serie di COD.

Andando più nei dettagli di quello che è già un successo per Activision, scopriamo che in soli tre giorni Call of Duty Modern Warfare 2 è stato capace di far guadagnare la bellezza di 800 milioni di Dollari alla compagnia. In tutto questo è stato segnalato come il gioco sia stato capace di diventare anche il miglior lancio digitale per un capitolo della serie, a testimonianza di come anche la community di COD ormai prediliga l’acquisto in digitale rispetto al fisico.

Call of Duty Modern Warfare II is the biggest launch in the history of the COD franchise • Sold through $800 Million in only 3 days

• Beats the previous record set by COD Modern Warfare 3 in 2011

Infine, Call of Duty Modern Warfare 2 è riuscito a battere un vero e proprio mostro sacro della saga come il terzo capitolo di Modern Warfare uscito nel 2011; uno dei tioli della serie che riuscì ad attirare a sé moltissimi appassionati in solamente pochi giorni dal suo lancio. Questi risultati permettono alla saga FPS di tornare a respirare, dopo che gli ultimi capitoli principali non riuscirono a fare faville, soprattutto nei primi giorni di lancio.