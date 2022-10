Sono passati solamente tre giorni dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, con la nuova iterazione della serie FPS di Activision e Infinity Ward che ha riacceso, e non poco, l’entusiasmo negli appassionati del noto franchise. Dopo una serie di capitoli abbastanza criticati dai fan storici, COD è tornato con il sequel del reboot di Modern Warfare, e sono bastati solo pochissimi giorni per diventare il capitolo col miglior lancio di sempre sul PlayStation Store.

Ad annunciare questo più che lieto risultato sono stati i social ufficiali di PlayStation. Il gioco, che riporta la saga FPS di Activision in un epoca contemporanea, si prefigge il compito di offrire ancora una volta un tipo di esperienza che possa accontentare tutti; da chi ama le lunghe sessioni sulle diverse modalità online a chi preferisce godersi una campagna in giocatore singolo spettacolare e ricca di azione.

Grazie al post pubblicato su Twitter da PlayStation, scopriamo che Call of Duty Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon) è già diventato il capitolo del franchise FPS meglio venduto all’interno del PS Store. Questo è un traguardo importante, dato che storicamente ogni nuovo capitolo di Call of Duty viene accolto molto positivamente. In questi dati, che al momento però non sono stati meglio specificati, Modern Warfare 2 non solo avrebbe battuto i giochi precedenti nelle vendite, ma anche nei pre-order e nelle offerte dal day one.

Congratulations to @InfinityWard and @Activision on the biggest PlayStation Store launch EVER for a Call of Duty game (including preorders and day one sales). Call of Duty: Modern Warfare II is now available for PS4 and PS5! pic.twitter.com/CU9GG853DI — PlayStation (@PlayStation) October 31, 2022

Anche i pareri dei giocatori al momento sono molto positivi, con chi sta definendo Call of Duty Modern Warfare 2 un bel passo in avanti rispetto al primo capitolo del reboot uscito nel 2019. Non è mai tutto oro quel che luccica però, dato che in questi giorni sono state diversi i problemi che hanno assalito gioco e appassionati. Per esempio, stando ad alcuni, diversi giocatori sono stati bannati dal titolo senza alcun motivo apparente.