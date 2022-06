Dopo il reveal della data di uscita (e l’ufficializzazione del progetto), ora ci siamo. Activision Blizzard ha pubblicato il trailer ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo gioco della serie first person shooter. Il reveal è avvenuto nel corso della serata odierna e oltre al filmato sono state divulgate anche alcune informazioni decisamente importanti relative al gioco.

Partiamo dalla certezza avuta fino a oggi, ovvero la release date. Nel trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 viene riconfermata la data di uscita del gioco, ovvero il 28 ottobre 2022. Grazie al nuovo filmato scopriamo anche che sarà prevista una beta. La beta sarà disponibile prossimamente e l’accesso anticipato sarà garantito a tutti coloro che prenoteranno il gioco, ma non è ancora stata comunicata una data di uscita. Mistero anche sui contenuti della stessa, visto che non sono stati svelati dettagli. Proprio la versione di prova oggi è stata al centro di un leak, che la voleva prima su console PlayStation come testimoniato da un trailer rubato, ma al momento il leak non trova conferma dalle fonti ufficiale.

Il nuovo trailer si concentra leggermente sulla storia e ci offre anche alcune scene di gameplay. Il tutto accompagnato da musiche arabe e con la canzone scelta da Activision per il marketing, ovvero Wherever I May Roam di J Balvin, scritta in collaborazione con i Metallica, storica band thrash metal degli Stati Uniti. Non c’è davvero nient’altro da dire, se non di gustarvi il trailer che trovate poco più in basso.

Come anticipato poco sopra, Call of Duty Modern Warfare 2 debutterà ufficialmente il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, con quest’ultima piattaforma che potrebbe addirittura ricevere una versione Steam del gioco, almeno stando alle ultime indiscrezioni emerse in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.