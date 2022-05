A quanto pare, Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe essere il ritorno di COD su Steam dopo il trasferimento della serie su Battle.net, la piattaforma digitale gestita da Blizzard. Un riferimento alla versione PC è infatti apparso nella pagina dedicata a COD: Black Ops 3 all’interno dello store di Valve. Dopo gli ultimi titoli e le loro vendite non entusiasmanti, Activision è alla ricerca di una svolta per la serie che potrebbe arrivare proprio con Modern Warfare 2.

Come segnalato da TwistedVoxel, un artwork di Call of Duty: Modern Warfare 2 che vede protagonista Ghost è attualmente visibile alla fine della pagina Steam dei DLC di Black Ops 3. Questo indizio potrebbe suggerire dunque che la versione PC del titolo di Activision approderà anche nello store di Valve. Si tratta di qualcosa da prendere con le pinze e che probabilmente verrà rimosso presto, tuttavia potrebbe essere un indizio importante.

Inoltre, secondo alcuni leak non confermati, sembra che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà dotato anche di una modalità VR. Si tratterebbe di una feature esclusiva per PSVR 2 e dunque disponibile esclusivamente su PlayStation 5 ma, secondo le voci, potrebbe trattarsi di un’aggiunta gratuita per tutti i possessori del titolo. La modalità dovrebbe, inoltre, essere indipendente rispetto al resto del gioco.

Gli ultimi capitoli della serie Call of Duty sono stati pubblicati esclusivamente su Battle.net. Tuttavia, da quando Activision Blizzard è stata acquisita da Microsoft, la situazione potrebbe cambiare. Come avvenuto nel caso di altre acquisizioni come quella di Bethesda, è possibile che anche i titoli della serie sparatutto saranno portati su Steam. Per avere alcune conferme ufficiali, quantomeno sulla possibilità di una modalità in realtà virtuale, Activision potrebbe sfruttare lo State of Play in programma il prossimo 2 giugno. Durante l’evento, infatti, saranno mostrati titoli prodotti da terze parti che collaborano con Sony con un focus particolare sui titoli VR. L’uscita di Modern Warfare 2 è, invece, prevista per il 28 ottobre.