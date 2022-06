Visto il successo del reboot del 2019, non sorprende che Call of Duty: Modern Warfare 2 sia molto atteso dai fan. Sebbene i dettagli siano piuttosto limitati per il multiplayer rispetto alla campagna, una recente sessione di domande e risposte con alcuni sviluppatori di Infinity Ward ha rivelato una grande differenza tra MW2 e Call of Duty: Vanguard.

Vanguard, infatti, è stato vittima di alcune decisioni controverse nel multiplayer, come consentire a tutti gli operatori di essere utilizzati in entrambe le squadre e preferire il divertimento all’accuratezza storica. Uno dei suoi aspetti più divisivi, tuttavia, è stato quello relativo alla distruzione. Ad esempio, è possibile sparare ai muri in modo da creare dei fori attraverso i quali colpire i nemici o sfruttare degli oggetti per crearsi linee di tiro uniche. Questo, tuttavia, ha portato ad un ritmo frenetico su mappe come Hotel Royal, con oggetti che volavano costantemente in aria mentre le barriere venivano abbattute.

Se alcuni giocatori hanno apprezzato questa componente di Call of Duty: Vanguard, sostenendo che apriva nuove strategie e rendeva gli scontri a fuoco più intensi, altri giocatori affermano che il troppo disordine visivo rovina il flusso delle partite. Fortunatamente per coloro a cui non è piaciuta la meccanica, è stato confermato che Call of Duty: Modern Warfare 2 non la introdurrà nel suo gameplay. Ad affermarlo sono gli sviluppatori di Infinity Ward durante una sessione di domande e risposte che è stata segnalata da VentureBeat. Il design director del multiplayer, Geoffrey Smith, ha affermato che Infinity Ward “non può davvero permettersi di introdurlo su larga scala”. Il Co-studio head, Patrick Kelly, ha replicato a molte lamentele della comunità dicendo che la visibilità e fluidità della mappa potrebbero risentirne se si verificasse troppa distruzione. Ha, inoltre, aggiunto che la distruzione renderebbe le mappe più difficili da sviluppare, poiché sarebbe necessario creare una nuova illuminazione per quando una struttura si rompe.

Anche se la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 darà la possibilità di distruggere gli ambienti durante alcune missioni, l’aggiunta è fuori discussione per quanto riguarda il multiplayer. Anche se potrebbe sempre tornare in futuro in un altro progetto, per ora la meccanica rimarrà esclusiva di Vanguard.