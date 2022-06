Call of Duty Modern Warfare 2 torna a essere grande protagonista dell’estate. Dopo il reveal di ieri, con le tante novità annunciate sul futuro della serie e l’arrivo della beta multiplayer, oggi tocca alla campagna singleplayer. La modalità storia è stata presentata con un lungo trailer, completamente inedito, svelato in occasione della conferenza di apertura della Summer Game Fest 2022.

Il filmato, svelato durante la conferenza, ci ha offerto una prima anteprima della campagna. L’ambientazione scelta? La costa atlantica, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, in notturna. La squadra ha attraversato il mare con un’imbarcazione moderna, per poi intrufolarsi all’interno della loro destinazione. Il gioco è il classico first person shooter di Activision, anche se nel gameplay mostrato abbiamo potuto dare uno sguardo a qualche meccanica stealth, appena abbozzata.

Nel video, Activision ha mostrato un gameplay con protagonista Ghost. L’intero filmato, della durata di circa una decina di minuti, ci ha dato modo di apprezzare anche il livello tecnico del titolo, che sembra praticamente pronto alla classica uscita in quel dell’autunno. Potete dare uno sguardo al filmato completo grazie al video poco più in basso.

Call of Duty Modern Warfare 2 debutterà il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e Battle.net. Sempre quest’anno debutterà anche Warzone 2.0, ma al momento una release date per il Battle Royale della serie non è ancora stata comunicata. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.