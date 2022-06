Durante il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2, Infinity Ward e Activision hanno annunciato una beta in dirittura d’arrivo. Non si tratta di una novità: lo shooter si è sempre fatto provare in anticipo e i primi giorni di gioco della versione di prova sono sempre dedicati a tutti coloro che hanno prenotato il titolo. Pur non avendo diramato nessun annuncio in merito all’inizio della prova multiplayer, Amazon potrebbe averne svelato la data di lancio.

Come riportato da Tom Henderson, insider e giornalista freelance, di recente Amazon ha aggiornato la pagina prodotto di Call of Duty: Modern Warfare 2, introducendo una sezione dedicata proprio alla beta. “Prenotando ora il gioco per ogni piattaforma entro il 15 agosto 2022 sarà possibile sbloccare l’accesso anticipato all’open beta”, si legge nella didascalia inserita dal popolare retailer. Curiosamente l’avviso compare nella versione Xbox del gioco. Un segnale, probabilmente, che per quest’anno le console PlayStation non avranno nessun tipo di esclusività per quanto riguarda il test del comparto multigiocatore.

Difficilmente la data è un placeholder. Normalmente, per quando non si conosce una release date vera e propria, Amazon e altri retailer tendono a inserire l’ultimo giorno dell’anno (per esempio il 31 dicembre) oppure il primo giorno del nuovo anno (1 gennaio 2023 e così via). La data del 15 agosto 2022 è davvero troppo precisa per trattarsi di un errore, dunque è molto probabile (almeno internamente) che la beta sia programmata per quel giorno.

It looks like Amazon has hinted that the #ModernWarfare2 BETA will start around August 15th. pic.twitter.com/ghqWb6kZ9D — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 14, 2022

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. La beta potrebbe subire uno slittamento ed è sempre meglio attendere notizie ufficiali in merito sia per la data di uscita, sia per eventuali accordi esclusivi. Call of Duty: Modern Warfare 2 debutterà il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.