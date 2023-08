Activision ha finalmente sollevato il drappo rosso dal prossimo capitolo dell’iconico franchise Call of Duty. Diversamente dal solito ciclo di uscite annuali, il nuovo Call of Duty: Modern Warfare III è pronto ad affascinare i giocatori come seguito diretto del gioco precedente. In uscita a novembre, quest’ultimo capitolo promette di intrattenere con novità interessanti sia lato campagna che dal punto di vista del multiplayer.

Fonte: Activision Blizzard

Rompendo gli schemi di uscita convenzionali, Modern Warfare III si presenta come un sequel diretto del suo predecessore, Modern Warfare II, uscito nel 2022. Sviluppato dalle mani esperte di Sledgehammer Games, il gioco riprenderà da dove il precedente si era interrotto, una mossa destinata a fornire un’esperienza di gioco più coinvolgente e coesa.

“La nostra visione di realizzare due Modern Warfare uno di seguito all’altro è stata realizzata da anni“, ha scritto Activision in un post sul suo blog. “Sin dall’inizio dello sviluppo di Modern Warfare II e Modern Warfare III, Sledgehammer Games ha lavorato a stretto contatto con Infinity Ward per creare un sequel di grande successo della serie Modern Warfare, con il ritorno di eroi e cattivi iconici. I giocatori potranno avvicinarsi ai personaggi, approfondire le trame e continuare a costruire la progressione e i loadout senza interruzioni“.

Modern Warfare III introdurrà una nuova modalità di gioco denominata “open combat“. Questa novità, acclamata da Activision come una svolta per il titolo, consente ai giocatori di prendere decisioni d’impatto sul modo di affrontare le missione. La scelta tra lo stealth e l’assalto totale non è mai stata così libera. Questo nuovo approccio, che si intreccia con le missioni lineari tipiche del franchise, è destinato a ridefinire il coinvolgimento dei giocatori e il pensiero strategico.

Forse la rivelazione più intrigante è l’interconnessione tra la modalità multigiocatore di Modern Warfare III e quella del suo predecessore. Con una mossa senza precedenti, Activision ha annunciato che una notevole quantità di contenuti di Modern Warfare II passerà in Modern Warfare III. Questo trasferimento di contenuti include armi sbloccate e operatori, assicurando che i progressi dei giocatori rimangano inalterati mentre si immergono nei nuovi paesaggi multigiocatore.

Per quanto riguarda il multigiocatore, il gioco sarà caratterizzato da 16 mappe al lancio (con almeno 12 che arriveranno dopo il lancio) e da modalità come “hardpoint” e “kill confirmed“, oltre a una nuova modalità 3v3v3 chiamata “cutthroat“.

Gli appassionati della modalità zombie avranno di che rallegrarsi: la modalità fa il suo trionfale ritorno in Modern Warfare III. Sviluppata dallo studio Treyarch di Call of Duty, questa iterazione promette di essere la più grande mappa zombie mai realizzata. L’esperienza di sopravvivenza a estrazione PvE open world introduce un’amalgama di caratteristiche classiche degli zombi e di meccaniche innovative, offrendo ai giocatori una sfida nuova e al cardiopalma.

Il nuovo gioco sarà lanciato su PlayStation, Xbox e PC (sia tramite Steam che Battle.net) il 10 novembre.