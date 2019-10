Call of Duty Modern Warfare, utenti PC segnalano pop-in e scatti in alcuni video

Call of Duty Modern Warfare su PC ha qualche problema di pop-in e sui video prerenderizzati. Activision non commenta su una modalità per giocare offline.

Tra le problematiche tecniche segnalate per Call of Duty Modern Warfare non ci sono soltanto quelle riguardanti la versione Xbox One ma anche quelle (decisamente meno gravi) che riguardano la versione PC. Alcuni giocatori infatti hanno segnalato casi di pop-in in cui oggetti delle ambientazioni appaiono (e scompaiono) all’improvviso. Sembra che al momento neanche la comunità di giocatori su computer sia riuscita a trovare una soluzione.

A questo si aggiungono anche gli scatti durante i filmati dei briefing che precedono l’inizio di ogni missione, anche se bisogna precisare che si tratta comunque di cutscene prerenderizzate e non in tempo reale. Il risultato però può essere fastidioso dato che l’audio finisce per non essere più sincronizzato con il video. Solitamente questi filmati servono a “coprire” i caricamenti e quindi gli scatti potrebbero essere dovuti a una mancata ottimizzazione di questo aspetto anche perché si tratta di problemi rilevati anche su gli SSD più recenti di standard M.2. Ad ogni modo si tratta di difetti che non riguardano certo solo Call of Duty Modern Warfare ma in generale non sono rari nei titoli per PC restando, pur sempre, fastidiosi.

Di certo però l’aspetto che più sta facendo discutere gli utenti PC è il fatto di dover essere sempre collegati a Internet per poter giocare. Se questo è scontato per il multiplayer, non lo è per la campagna in singolo che non prevede neanche una modalità offline. Un’ipotesi è che questo possa dipendere dalle misure implementate per evitare la diffusione di eventuali copie pirata.

Sull’aspetto della modalità offline ancora non c’è stato un intervento da parte di Activision anche se tutti i problemi tecnici elencati fino ad ora sono comunque risolvibili con una patch. Un po’ più problematici sono i disagi segnalati da alcuni utenti Xbox, sopratutto per i crash che bloccano la console. C’è stata una prima patch correttiva ma questo tipo di problematica, per ammissione degli stessi sviluppatori nelle note ufficiali, non è stata ancora risolta.