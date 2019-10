Call of Duty Modern Warfare: su Xbox One X va in crash, ecco la risposta degli sviluppatori

Call of Duty Modern Warfare è disponibile da poche ore ma si segnalano già i primi problemi: i crash su Xbox One X paiono i più gravi.

Call of Duty Modern Warfare è disponibile da questa notte e molti appassionati hanno già varie ore di gioco sulle spalle. La partenza di questo nuovo COD ha dovuto fare i conti con alcuni problemi ai server, ormai scontai, ma fortunatamente gli sviluppatori hanno risolto abbastanza alla svelta. Purtroppo, stando alle segnalazioni degli utenti, c’è un altro problema che sta colpendo lo sparatutto e che non può essere risolto in poco: Call of Duty Modern Warfare va in crash su Xbox One X.

Attualmente, il thread di Reddit nel quale vengono segnalati i problemi della versione Xbox One X del gioco ha più di 1.000 commenti e sedicimila voti positivi, testimoniando che non si tratta di due o tre casi isolati. Activision ha già commentato la questione tramite Twitter, come potete vedere qui sotto.

We are seeing a small number of Xbox One X players experience crashes with Modern Warfare. We are already working on a fix. Thanks for your patience and feedback. We will keep you posted. — Infinity Ward (@InfinityWard) October 25, 2019

“Sappiamo che un numero ridotto di giocatori Xbox One X stanno sperimentato dei crash con Call of Duty Modern Warfare. Siamo già al lavoro su una soluzione. Grazie per la vostra pazienza e per il feedback. Vi terremo aggiornati in merito.” Pare quindi che gli sviluppatori stiano cercando un modo per risolvere il problema, anche se possiamo notare che non è stato indicato un tempo necessario per arrivare alla soluzione.

Speriamo si tratti solo di pochi giorni e che il problema non sia serio. Per ora non possiamo definire l’esatto numero delle persone colpite. Infinity Ward parla di “un numero ridotto” ma è possibile che voglia solo minimizzare la questione. Diteci, voi state giocando su Xbox One X? Anche voi avete avuto problemi?