Call of Duty Modern Warfare: nuovo trailer direttamente dallo State of Play

Durante lo State of Play attualmente in corso c'è stato spazio anche per l'attesissimo Call of Duty Modern Warfare che si è mostrato in un nuovo trailer.

Durante questo caldo ed interessantissimo State of Play attualmente in corso in attesa del, giustamente, richiestissimo The Last of Us 2 è riuscito a prendersi le luci della ribalta anche l’attesissimo Call of Duty Modern Warfare.

L’ultimo capitolo della celeberrima saga di Activision è stato infatti uno dei primi titoli mostrati in tale evento e lo ha fatto con un’interessantissimo e scoppiettante trailer incentrato su quella che è la storia del titolo. Potete osservare il filmato in questione comodamente qui sotto.

Durante tale occasione è stato inoltre mostrata anche una breve anteprima di Special Ops, modalità survival del titolo che sarà disponibile prima sull’ammiraglia di casa Sony.

La grande spettacolarità fatta trasparire dal trailer del resto trova grande riscontro anche nel titolo che, come riporta la nostra anteprima che potete trovare qui, infatti: “sembra voler puntare su tanti contenuti e mappe articolate, con un’ampia personalizzazione delle bocche di fuoco e una resa tecnica di qualità. La modalità multigiocatore sembra, al netto di quanto già discusso, essere sulla buona strada per un’esperienza completa che ridefinisca la guerra moderna di casa Activision senza eccedere in abilità specialisti, movimenti iperveloci e attività accessorie fini a sé stesse.”

Che ne pensate di questa notizia, vi è piaciuto questo particolare e nuovo trailer? Il titolo è riuscito a catturare la vostra attenzione o non vi siete fatti ammaliare? Fateci sapere le vostre impressioni a caldo di questo State of Play direttamente nei commenti!