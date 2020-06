Call of Duty Modern Warfare e Warzone: aggiornamento, tutte le novità

Come ogni martedì è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, i due sparatutto sviluppati da Infinity Ward e prodotti da Activision. I due FPS sono in continua evoluzione e anche quest’oggi ci sono molteplici novità all’interno della patch. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle playlist, le armi, le modalità e il peso dell’aggiornamento di COD per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Call of Duty Modern Warfare e Warzone | Aggiornamento

Infinity Ward ha condiviso tramite il proprio sito ufficiale le informazioni sull’aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. La patch note completa è divisa per i due giochi, ma prima di tutto vediamo qualche informazione generica.

Peso e dimensioni della patch

In questo momento è già disponibile la patch per i due COD. La dimensione dell’aggiornamento per chi possiede la versione completa di Call of Duty Modern Warfare è compresa tra i 22 e i 36 GB, a seconda della piattaforma (PC, PlayStation 4 o Xbox One). Inoltre, i giocatori console devono fare un secondo download delle dimensioni approssimative di 3.5 GB. Infine, i giocatori di Call of Duty Warzone, il battle royale free to play, dovranno scaricare tra i 22 e i 30 GB, sempre a seconda della piattaforma.

Call of Duty Modern Warfare | Tutte le novità

Vediamo prima di tutto quali sono le novità all’interno di COD Modern Warfare. Prima di tutto, sono state aggiornate le playlist, ora troverete:

Ground War

Blueprint Gunfight

Team Defender

Cheshire Park 24/7

Shoot the Ship 24/7

Gunfight Tournaments

Inoltre, ora, Realism Mosh Pit si trova all’interno del filtro Quick Play. Vediamo inoltre i dettagli sulla nuova mappa: Cheshire Park. Posta nell’area urbana di Londra, Cheshire Park è un conservatorio con un pittoresco giardino: gli Operatori dovranno lottare porta a porta o nella verdeggiante area centrale.

Nuova modalità

Team Defender torna ora in Call of Duty Modern Warfare. Si tratta di una modalità ad alto ritmo che cambia la classica formula di Cattura la Bandiera. Invece di avere una bandiera per team, ve ne è solo una per match: si ottengono punti se la si trasporta, lo scopo è ovviamente difenderla abbastanza a lungo da vincere lo scontro. Si potranno ottenere punti anche eliminando la persona che trasporta la bandiera.

Nuovo operatore

Infine, si aggiunge anche un nuovo operatore, Rose. Incluso nei bundle disponibili all’acquisto nello store del gioco.

Call of Duty Warzone | Tutte le novità

Per quanto riguarda le novità di COD Warzone, ecco le modalità aggiunte alla playlist:

BR Trios

BR Duos

BR Solos

Malloppo Denaro Sporco

Nuove modalità e contratti

A questa, però, si aggiunge una grandissima novità: è ora disponibile la modalità Battle Royale per 200 giocatori (Quads). Inoltre, si aggiunge un nuovo tipo di contratto (Supply run): quando si attiva, la squadra viene indirizzata verso la più vicina Stazione d’acquisto; se la si raggiunge nel tempo limite, si ottiene uno sconto.

Parlando sempre di modalità, è stata aggiunta la Juggernaut Royale: “trova uno dei pacchi lanciati da un aereo per diventare il Juggernaut e usare la mini-gun per attaccare nemici e veicoli. Una volta che il Juggernaut viene eliminato e spedito nel Gulag, un nuovo pacco Juggernaut apparirà nella mappa, quindi fate del vostro meglio per ottenerlo e dare un vantaggio alla vostra squadra.”

Nuove armi e accessori

Sono inoltre state aggiunte nuove armi per il Gulag:

Fucili semi-automatici

Fucili da cecchino

C’è anche un nuovo loadout che ci darà solo coltelli da lancio, oltre che i nostri pugni

È stato aggiunto anche il “Spotter Scope”, un mirino molto potente senza riflesso. Questo mirino riutilizzabile è perfetto per controllare il circondario senza essere notati dai propri nemici.

Infine, possiamo ora trovare il Rytec AMR, un fucile da cecchino calibro 50 sbloccabile tramite le sfide in-game. Come sempre, l’arma è valida per tutte le modalità di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. Si tratta di una delle armi più potenti del gioco.